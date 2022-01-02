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Почеттино: Стараемся принимать все возможные меры, чтобы избежать проблем с коронавирусом

Франция
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Тренер не хочет терять игроков из-за болезни

Почеттино: Стараемся принимать все возможные меры, чтобы избежать проблем с коронавирусом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал комментарий о коронавирусе после того, как в клубе заболели Лионель Месси и еще три футболиста:

"Стараемся принимать все возможные меры, чтобы избежать проблем. Но мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается.

Мы должны быть максимально осторожными, принять все возможные меры предосторожности, чтобы продолжать играть и защитить всех.

Здоровье – это то, чего я желаю в 2022 году всей семье "ПСЖ" и вообще всем. Когда ты в "Пари Сен-Жермен", ты должен побеждать. Но есть вещи поважнее побед. Да, мы знаем, чего должны добиться, но главное – жить полноценной жизнью и быть здоровыми", – сказал аргентинец.

Напомним, сегодня стало известно, что аргентинский вингер Лионель Месси заболел на коронавирус.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино ПСЖ
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Источник:
Сайт ФК "ПСЖ"

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