Почеттино: Стараемся принимать все возможные меры, чтобы избежать проблем с коронавирусом

Наставник "ПСЖ" Маурисио Почеттино дал комментарий о коронавирусе после того, как в клубе заболели Лионель Месси и еще три футболиста:

"Стараемся принимать все возможные меры, чтобы избежать проблем. Но мы уже в течение двух лет живем с этим вирусом и не знаем, как все происходит, как он передается.

Мы должны быть максимально осторожными, принять все возможные меры предосторожности, чтобы продолжать играть и защитить всех.

Здоровье – это то, чего я желаю в 2022 году всей семье "ПСЖ" и вообще всем. Когда ты в "Пари Сен-Жермен", ты должен побеждать. Но есть вещи поважнее побед. Да, мы знаем, чего должны добиться, но главное – жить полноценной жизнью и быть здоровыми", – сказал аргентинец.