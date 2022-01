Хет-трик за 17 минут. Мбаппе забил юбилейные голы за ПСЖ и в карьере в целом

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил хет-трик в рамках поединка 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна" (4:0). Интересно, что футболист забил все три мяча в ворота коллектива из 4-го французского дивизиона всего за 17 минут.

Третий забитый гол стал для французского исполнителя 150-м в карьере за "ПСЖ". Также ему удалось провести свои 200-й и 201-й голы в карьере в целом. Ранее за "Монако" он забил 27 голов, а за сборную Франции – 24.

201 career goals at 23 years old. @KMbappe is incredible ???? pic.twitter.com/HXfTPRBC0Z