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Хет-трик за 17 минут. Мбаппе забил юбилейные голы за ПСЖ и в карьере в целом

Франция
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(1 голосов)

Пострадала команда из 4-го дивизиона

Хет-трик за 17 минут. Мбаппе забил юбилейные голы за ПСЖ и в карьере в целом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе оформил хет-трик в рамках поединка 1/16 финала Кубка Франции против "Ванна" (4:0). Интересно, что футболист забил все три мяча в ворота коллектива из 4-го французского дивизиона всего за 17 минут.

Третий забитый гол стал для французского исполнителя 150-м в карьере за "ПСЖ". Также ему удалось провести свои 200-й и 201-й голы в карьере в целом. Ранее за "Монако" он забил 27 голов, а за сборную Франции – 24.

В нынешнем сезоне Мбаппе принял участие в 17 матчах Лиги 1, забил 9 голов и отдал 8 результативных передач.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Комментарии (1)
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satellite (Харьков)
04.01.2022 в 10:55
Не смотря на то ,что играл ПСЖ с командой из четвёртого дивизиона ,по любому он игрок с большой буквы.БРАВО!!!
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