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Армия фанатов Месси в социальных сетях обвинила диджея в умышленном заражении Лео ковидом
Жалко парня
Getty Images / Global Images Ukraine
В воскресенье, 2 января, стало известно о том, что форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.
Напомним, рождественский отпуск нападающий провел у себя на родине. На одной из вечеринок, которую посетил Месси, диджеем был Фер Паласио. Естественно, 31-летний музыкант не упустил возможности сфотографироваться с Лионелем. Правда, уже после новостей о положительном тесте у Лео, Фера завалили обвинениями в умышленном заражении аргентинца.
Паласио даже пришлось сдавать тест на COVID-19, чтобы доказать отрицательно настроенной армии фанатов Месси свою невиновность. Фер попал в тренды Твиттера, некоторые болельщики называют его убийцей.
¿Leo Messi? ¡Al ritmo de Ferpa! pic.twitter.com/5f9Ts8fO0I— SportsCenter (@SC_ESPN) December 27, 2021
В то же время легион поклонников аргентинца почему-то абсолютно не смущает, что Месси не свел свое нахождение на вечеринке к одной лишь фотографии с диджеем – Лео вместе с женой Антонеллой наслаждался музыкой и танцевал в огромной толпе людей.
Messi has been living his best life during the holidays ????— ESPN FC (@ESPNFC) December 30, 2021
(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/c5gHDDlkK5
34-летний Месси в рамках своего первого сезона в "ПСЖ" успел провести 16 матчей во всех турнирах (6 голов).
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