Армия фанатов Месси в социальных сетях обвинила диджея в умышленном заражении Лео ковидом

В воскресенье, 2 января, стало известно о том, что форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Напомним, рождественский отпуск нападающий провел у себя на родине. На одной из вечеринок, которую посетил Месси, диджеем был Фер Паласио. Естественно, 31-летний музыкант не упустил возможности сфотографироваться с Лионелем. Правда, уже после новостей о положительном тесте у Лео, Фера завалили обвинениями в умышленном заражении аргентинца.

Паласио даже пришлось сдавать тест на COVID-19, чтобы доказать отрицательно настроенной армии фанатов Месси свою невиновность. Фер попал в тренды Твиттера, некоторые болельщики называют его убийцей.

В то же время легион поклонников аргентинца почему-то абсолютно не смущает, что Месси не свел свое нахождение на вечеринке к одной лишь фотографии с диджеем – Лео вместе с женой Антонеллой наслаждался музыкой и танцевал в огромной толпе людей.

Messi has been living his best life during the holidays ????



