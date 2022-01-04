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Армия фанатов Месси в социальных сетях обвинила диджея в умышленном заражении Лео ковидом

Франция
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(2 голосов)

Жалко парня

Армия фанатов Месси в социальных сетях обвинила диджея в умышленном заражении Лео ковидом

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В воскресенье, 2 января, стало известно о том, что форвард сборной Аргентины и "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию.

Напомним, рождественский отпуск нападающий провел у себя на родине. На одной из вечеринок, которую посетил Месси, диджеем был Фер Паласио. Естественно, 31-летний музыкант не упустил возможности сфотографироваться с Лионелем. Правда, уже после новостей о положительном тесте у Лео, Фера завалили обвинениями в умышленном заражении аргентинца.

Паласио даже пришлось сдавать тест на COVID-19, чтобы доказать отрицательно настроенной армии фанатов Месси свою невиновность. Фер попал в тренды Твиттера, некоторые болельщики называют его убийцей.

В то же время легион поклонников аргентинца почему-то абсолютно не смущает, что Месси не свел свое нахождение на вечеринке к одной лишь фотографии с диджеем – Лео вместе с женой Антонеллой наслаждался музыкой и танцевал в огромной толпе людей.

34-летний Месси в рамках своего первого сезона в "ПСЖ" успел провести 16 матчей во всех турнирах (6 голов).

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В статье: Лионель Месси коронавирус
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Источник:
ESPN

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Комментарии (6)
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sasha_lv (Львів)
04.01.2022 в 15:59
чекаємо на виступ котячого гєй-гуртка..
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+1
0
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Spokoyno (Київ)
04.01.2022 в 15:30
Авжеж Мессі і "олені" першими полізли на лінійку
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0
-3
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hardcorepwnz (Украина)
04.01.2022 в 14:28
Глоры Месси, они такие. Дариан уже тоже собственное расследование провёл, уже скоро будут результаты. Если коротко: с диджеем связывались Перес и Роналду, подговорили того заразить Величайшего, чтобы он пропустил важнейшую игру первой стадии кубка Франции.
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+3
0
Cerega15 (Kherson)
04.01.2022 в 14:54
любые фанатики неадекватны
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+4
-2
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.01.2022 в 14:07
Алени ропщут
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+4
0
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hardcorepwnz (Украина)
04.01.2022 в 14:30
Бедный диджей, я ему сочувствую. Тут местные олень и кот прибегают, и уже дышать нечем от полёта их мысли, а к нему целое стадо прискакало.
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+4
0


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