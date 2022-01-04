Доннарумма: По сравнению с Миланом здесь, в Пари Сен-Жермен, больше давления

Голкипер "Пари Сен-Жермен" Джанлуиджи Доннарумма заявил, что в стане парижан на него оказывается большее давление, чем во время выступления за "Милан".

"По сравнению с "Миланом" здесь, в "Пари Сен-Жермен", больше давления. Теперь я в клубе, который хочет выиграть абсолютно всё.

Конкуренция с Кейлором Навасом? Я спокоен, у нас прекрасные отношения, мы друзья. Могу сказать, что именно СМИ хотят создавать истории, что в каждом клубе есть соревнования. В конце концов, выбор делает тренер – господин Почеттино", — приводит слова Доннаруммы Radio Rossonera.

Напомним, Доннарумма стал игроком "Пари Сен-Жермен" после Евро-2020.