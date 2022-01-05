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Жерсон Родригес на час опоздал на первую тренировку Труа в новом году

Франция
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Футболист снова продемонстрировал проблемы с дисциплиной

Жерсон Родригес на час опоздал на первую тренировку Труа в новом году

Фото - ФК Труа / estac.fr

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Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды", снова продемонстрировал проблемы с дисциплиной.

26-летний люксембуржец на час опоздал на воскресную тренировку французской команды, прибыв на такси в 10:30 утра. В то время когда партнеры по "Труа" уже вовсю тренировались.

Отмечается, что Жерсон принес свои извинения.

Напомним, в нынешнем сезоне Родригес провел 9 матчей за "Труа" и забил один гол.

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В статье: Динамо (Киев) Труа (Франция) Жерсон Родригес
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Источник:
lest-eclair.fr

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