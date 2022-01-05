Жерсон Родригес на час опоздал на первую тренировку Труа в новом году

Вингер "Динамо" Жерсон Родригес, который сейчас играет за "Труа" на правах аренды", снова продемонстрировал проблемы с дисциплиной.

26-летний люксембуржец на час опоздал на воскресную тренировку французской команды, прибыв на такси в 10:30 утра. В то время когда партнеры по "Труа" уже вовсю тренировались.

Отмечается, что Жерсон принес свои извинения.

Напомним, в нынешнем сезоне Родригес провел 9 матчей за "Труа" и забил один гол.

Читайте такжеВторая попытка для Жерсона. Труа отправил в отставку главного тренера