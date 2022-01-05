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Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирус
В Париж, по делу, срочно
Getty Images / Global Images Ukraine
Во вторник, 4 января, нападающий "Пари Сен-Жермен" и национальной сборной Аргентины Лионель Месси сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию.
Месси и его семья уже вылетели из Аргентины во Францию. На днях 34-летний страйкер парижан должен присоединиться к партнерам и возобновить для себя тренировочный процесс после рождественского отпуска. Корреспонденты газеты El Litoral сфотографировали семикратного обладателя Золотого мяча во время посадки на самолет:
Imágenes exclusivas | Poco antes de la medianoche, Lionel Messi emprendió su regreso a Francia junto a su familia tras dar negativo en los test PCR.— El Litoral (@ellitoral) January 5, 2022
????Marcelo Manera | El Litoral#messi #covid #argentina #paris #futbol #ellitoral pic.twitter.com/uZmMZRWc96
Лига 1 возобновляется на этих выходных после двухнедельного перерыва. Команда Почеттино сыграет с "Лионом" в гостях 9 января (начало – в 21:45 по Киеву).
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