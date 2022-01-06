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Ротен: Месси не уважает Почеттино, раз не сказал о ковиде. Вероятно, другие игроки, кроме Мбаппе, тоже

Франция
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Бывший полузащитник "ПСЖ" критически высказался об обладателе Золотого мяча

Ротен: Месси не уважает Почеттино, раз не сказал о ковиде. Вероятно, другие игроки, кроме Мбаппе, тоже

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Жером Ротен, бывший полузащитник "ПСЖ", критически высказался о поведении Лионеля Месси, который не держал Маурисио Почеттино в курсе насчет своего заражения коронавирусом. "В этом Месси заслуживает осуждения", – приводит его слова RMC Sport.

"Я исхожу из того, что тренера нужно уважать. Когда у тебя такая ситуация, тренер должен быть превыше всего, независимо от того, звезда ты или нет. Босс, тот, кто определяет состав, – это Почеттино. И когда он заявляет, что не знает, где Месси, это означает лишь одно: Месси не стал брать в руки телефон и звонить тренеру, чтобы объяснить, что происходит.

И это многое объясняет. Думаю, это ужасно, поведение Месси шокирует.

Месси не уважает Почеттино, а ведь должен быть носителем "истинных" ценностей. Вероятно, остальные футболисты тоже его не уважают. Единственный, кто, как мне кажется, действительно относится к Почеттино с уважением, – Килиан Мбаппе, и это заметно, в отличие от других.

В этом плане Месси заслуживает осуждения. Если ты не уважаешь тренера, ничего путного не выйдет. "ПСЖ" сильно страдает от этого в последние годы", – заявил Ротен.

Напомним, что Месси уже сдал отрицательный тест на коронавирус.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино Жером Ротен ПСЖ
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Источник:
rmcsport.com

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