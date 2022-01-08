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Челси, Бавария и Барселона претендуют на опорника Марселя

Франция
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Игрок может сменить клубную прописку

Челси, Бавария и Барселона претендуют на опорника Марселя

Getty Images

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Сразу несколько известных клубов проявляют интерес к полузащитнику французского "Марселя" Бубакару Камара, который летом текущего года станет свободным агентом.

Переговоры с агентами 22-летнего опорника ведут "Бавария", "Челси" и "Барселона". Ранее также сообщалось, что интерес к футболисту проявляет "Манчестер Юнайтед".

Отметим, что хавбек, который провел 22 матча за "Марсель" в текущем сезоне и забил 1 гол, не рассматривает вариант с переходом в новый клуб зимой. Он хочет уйти из команды бесплатно летом.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Челси (Лондон) Марсель Бубакар Камара
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Источник:
Fussball Transfers

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