Лига 1, 20-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Ренн 1:0

Гол: Саид 89

Ланс: Лека – Медина, Дансо, Гради – Франковски (Жан, 70), Фофана (Сотока, 85), Дукуре, Клаус – Кошта (Берг, 70), Какута (Саид, 70) – Мюинга

Ренн: Алемдар – Трюффер, Баде, Омари, Ассиньон – Майер (Тэ, 56), Мартин (Гирасси, 90+2), Сантамария – Терье (Доку, 56), Лаборд, Бурижо (Чауна, 76)

Предупреждения: Медина 16 – Бурижо 84

Один из центральных матчей 20-го тура между "Лансом" и "Ренном" неожиданно обернулся неторопливой шахматной партией. Оба претендента на еврокубки не лучшим образом провели последние недели перед перерывом, поэтому в сегодняшней встрече, тем более в дуэли конкурентов, решили сыграть поосторожнее.

"Ренн" откровенно приехал сыграть по нулям, отдал сопернику инициативу и вообще не ходил вперёд большими силами. Отсюда и великолепный показатель в 0 ударов в створ за 90 минут. "Ланс" же хоть и пытался подступиться к чужим воротам, но тоже без особого риска.

В итоге игра шла к закономерным нулям, недаром соперники даже на двоих не наиграли на 1 ожидаемый гол. Но к всеобщему удивлению он таки случился. На 89-й минуте Жонатан Клаус своим навесом нашёл в центре одинокого Саида, и тот таки пробил Алемдара, хотя не обошлось и без небольшой помощи от голкипера, сыгравшего не самым удачным образом.

Реально 3 очка "Лансу" сегодня принесли решения тренера Франка Эса. Не только потому, что угадал с заменой Саида. В последние 5 минут он почувствовал, что "Ренн" поджал хвост и засел у своих ворот. И выпустил ещё одного форварда Сотока. Во многом именно ещё одно тело в штрафной и позволило Саиду остаться неприкрытым в самый нужный момент.

Кто не рискует – тот не пьёт шампанского. "Ренн" может и не заслужил поражения по игре. Зато был наказан за излишнюю осторожность, в конце матча ставшей откровенной трусостью. Игра любит смелых.