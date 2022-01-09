Мбаппе всё ещё не принял решение о переходе в Реал

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе всё ещё не принял решение о том, перейдет он в "Реал" летом, либо же останется в Париже. Сообщается, что у клуба Почеттино много надежд сохранить 23-летнего француза.

Хоть Мбаппе и часто говорил о любви к "Реалу", еще не ясно, захочет ли он сменить клуб в этом году, или позже. Отмечается, что для игрока в приоритете спортивный проект, а не деньги.

В текущем сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 17 поединков в Лиге 1, забив 9 голов и отдав 8 результативных передач. Срок действия его контракта с парижским клуб завершится летом текущего года.