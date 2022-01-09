  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мбаппе всё ещё не принял решение о переходе в Реал
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мбаппе всё ещё не принял решение о переходе в Реал

Франция
(1 голосов)

Игрок продолжает думать

Мбаппе всё ещё не принял решение о переходе в Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе всё ещё не принял решение о том, перейдет он в "Реал" летом, либо же останется в Париже. Сообщается, что у клуба Почеттино много надежд сохранить 23-летнего француза.

Хоть Мбаппе и часто говорил о любви к "Реалу", еще не ясно, захочет ли он сменить клуб в этом году, или позже. Отмечается, что для игрока в приоритете спортивный проект, а не деньги.

В текущем сезоне Килиан провел за "ПСЖ" 17 поединков в Лиге 1, забив 9 голов и отдав 8 результативных передач. Срок действия его контракта с парижским клуб завершится летом текущего года.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
GFFN

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Барселиниус (землянин)
09.01.2022 в 16:12
Мбаппе ждёт, какое решение примет Холанд. Двум петухам в одном курятнике не бывать.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...