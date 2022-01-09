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Лига 1. Ницца в меньшинстве громит Брест, Страсбур продолжает свой взлёт
Команда Галтье закрепилась в зоне ЛЧ
Фото: OGC Nice
Лига 1, 20-й тур
Брест, Стад Франсис Ле Бле
Брест – Ницца 0:3
Голы: Дольберг 13, Делор 79, Гуири 90+4
Брест: Бизот – Дюверн, Эрелль, Шардонне, Пьер-Габриэль – Онора, Ласне (Ахамада, 76), Агуме, Февр – Мунье (Баджи, 89), Ле Дуарон (Кардона, 76)
Ницца: Бенитес – Данилюк, Данте, Тодибо, Лотомба – Клюйверт (Клод-Морис, 69), Росарио, Шнайдерлин, Будауи (Тюрам, 69) – Гуири, Дольберг (Делор, 60)
Предупреждения: Клюйверт 25, Бенитес 55
Удаление: Шнайдерлин 20
“Ницца” добыла труднейшную выездную победу в Бресте, несмотря на обманчивый счёт 0:3. Команда Кристофа Галтье столкнулась с ожесточенным сопротивлением хозяев, настрелявших почти три десятка ударов по чужим воротам за матч. Усложнил задачу для “орлов” многоопытный Морган Шнайдерлин, схлопотавший удаление на 20-й минуте за игру прямой ногой в центре поля.
К счастью для “Ниццы”, к этому моменту они уже вели в счёте – Дольберг забил ударом издали после классного сольного прохода Клюйверта. Преимущество в счёте позволило Галтье сыграть в излюбленной сдерживающей манере, и справились они с задачей на ура. В концовке “Брест” попёр вперёд и пропустил ещё дважды – Делор и Гуири по разу убежали в контратаку. 0:3. “Ницца” забирает непростую победу и приближается к “ПСЖ” на дистанцию в 10 очков.
Мец, Сен-Симфорьен
Мец – Страсбур 0:2
Голы: Ажорк 50, Ахолу 90+1
Клермон, Габриэль Монпье
Клермон – Реймс 0:0
Удаление: Сейду 13 (Клермон)
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