Лига 1. Ницца в меньшинстве громит Брест, Страсбур продолжает свой взлёт

Лига 1, 20-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Ницца 0:3

Голы: Дольберг 13, Делор 79, Гуири 90+4

Брест: Бизот – Дюверн, Эрелль, Шардонне, Пьер-Габриэль – Онора, Ласне (Ахамада, 76), Агуме, Февр – Мунье (Баджи, 89), Ле Дуарон (Кардона, 76)

Ницца: Бенитес – Данилюк, Данте, Тодибо, Лотомба – Клюйверт (Клод-Морис, 69), Росарио, Шнайдерлин, Будауи (Тюрам, 69) – Гуири, Дольберг (Делор, 60)

Предупреждения: Клюйверт 25, Бенитес 55

Удаление: Шнайдерлин 20

“Ницца” добыла труднейшную выездную победу в Бресте, несмотря на обманчивый счёт 0:3. Команда Кристофа Галтье столкнулась с ожесточенным сопротивлением хозяев, настрелявших почти три десятка ударов по чужим воротам за матч. Усложнил задачу для “орлов” многоопытный Морган Шнайдерлин, схлопотавший удаление на 20-й минуте за игру прямой ногой в центре поля.

К счастью для “Ниццы”, к этому моменту они уже вели в счёте – Дольберг забил ударом издали после классного сольного прохода Клюйверта. Преимущество в счёте позволило Галтье сыграть в излюбленной сдерживающей манере, и справились они с задачей на ура. В концовке “Брест” попёр вперёд и пропустил ещё дважды – Делор и Гуири по разу убежали в контратаку. 0:3. “Ницца” забирает непростую победу и приближается к “ПСЖ” на дистанцию в 10 очков.

Мец, Сен-Симфорьен

Мец – Страсбур 0:2

Голы: Ажорк 50, Ахолу 90+1

Клермон, Габриэль Монпье

Клермон – Реймс 0:0

Удаление: Сейду 13 (Клермон)