Лига 1, 20-й тур

Лион, Парк Олимпик Лионне

Лион – ПСЖ 1:1

Голы: Пакета 7 – Керер 76

Лион: Лопеш – Люкеба, Боатенг, Дамьен – Эмерсон, Какре, Гимараес, Дюбуа – Ауар, Пакета (Шерки, 71)

ПСЖ: Навас – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Дагба (Керер, 69) – Верратти, Паредес (Симонс, 69), Эррера (Мишю, 69) – Мбаппе, Икарди, Вейналдум (Эбимбе, 83)

Предупреждения: Эмерсон 84, Боатенг 90 – Верратти 43, Дагба 59

Матч "Лиона" и "Пари Сен-Жермен" был одним из украшений первого круга Лиги 1. Ничего не изменилось и после нового года, несмотря на один из худших стартов кампании "ткачей" в собственной истории и отсутствие Неймара и Месси у других. Сюжет сентябрьского поединка команд развивался похожим образом – и гол Пакета на старте, и последующий камбек Парижа.

Но на этот раз "Лион" удержал хотя бы ничью. Результат обидный, учитывая просто блистательную игру команды Петера Боса большую часть встречи, но в целом закономерный. Всё же Парижу не впервой отыгрываться в финале.

Перед зимней паузой обе команды не впечатляли. "Лион" не сумел выиграть ни одной из четырёх последних. У "ПСЖ" за тот же отрезок одна победа и три ничьих. Впрочем, Парижу-то беспокоиться не о чем – громадный отрыв сохранился и теперь составляет целых 11 очков. А вот "ткачи" застряли во втором десятке турнирной таблицы, и им очень нужен был эмоциональный подъём сегодня.

Встреча началась идеальнм для "Лиона" образом – Пакета забил уже на 7-й минуте. Прошла образцовая комбинация от хозяев: "ткачи" дважды одним манёвром (пасом на третьего) избавились от прессинга "ПСЖ", и Ауар со своей половины запустил нового лидера "Лиона" Пакета один на один с Навасом. Бразилец не сплоховал.

"ПСЖ" очень много комбинировал на чужой половине, но всё это было настолько медленно, что даже хрупкая оборона "Лиона" справлялась, банально беря количество – Бос сегодня выставил 3 центральных защитника. Единственным исключением был Мбаппе. Килиан по разу в каждом из тайму проверил штангу ворот Лопеша, ухитрившись найти остроту там, где ничего её не предвещало.

Возможно, с Неймаром и Месси черепашке таки удалось бы забить. Но самое удивительное, что без двух своих суперзвёзд прессинг Парижа особо лучше не стал. Этим вечером "Лион" филигранно выходил из под давления, но это стало не только явным результатом работы на зимней паузе, но и безалаберности "ПСЖ". Если бы не его величество Маркиньос, в одиночку прервавшего целое множество выпадов "Лиона", Париж бы до финальных 15 минут со счётом 1:0 мог бы и не дожить.

А дальше всё было ожидаемо. "Лион" – худшая команда Лиги 1 по игре в обороне в финальные 15 минут (12 пропущенных). "ПСЖ" же свой отрыв обеспечил бесконечными камбеками в концовке (13 забитых после 75). И вот стрелки часов преодолевают цифру 75, и Керер моментально сравнивает счёт. Ничего не попишешь. 1:1. "Лион" снова упускает результат, но сегодняшняя игра коллектива Боса дарит надежду, что во втором круге мы увидим совсем другую команду.