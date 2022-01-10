Франция
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Неймар вернулся в Париж
Футболист восстанавливается от травмы
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Неймар вернулся во Францию. Он будет завершать свое восстановление после травмы в Париже, сообщает Sport.es.
Футболист ранее находился в Бразилии, где работал с членами медицинского штаба парижан.
Неймар получил травму связок голеностопа в матче "Сент-Этьен" — "ПСЖ" (1:3).
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