Неймар вернулся в Париж

Нападающий "ПСЖ" Неймар вернулся во Францию. Он будет завершать свое восстановление после травмы в Париже, сообщает Sport.es.

Футболист ранее находился в Бразилии, где работал с членами медицинского штаба парижан.

Неймар получил травму связок голеностопа в матче "Сент-Этьен" — "ПСЖ" (1:3).