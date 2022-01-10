Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мбаппе поддержал девочку, которая подверглась критике из-за просьбы остаться в клубе
Девочке диагностировали синдром VACTERL
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал девочку-болельщицу, которая подверглась оскорблениям в соцсетях. 8-летняя Камилла записала видеообращение, в котором поздравила футболиста с Новым годом и попросила его остаться в клубе.
Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️????????.— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022
Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊????
La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB
У девочки диагностировали синдром VACTERL. Синдром представляет собой набор определенных аномалий развития, сосредоточенных у одного новорожденного, которые включают пороки развития пищевода, прямой кишки, сердца, почек, позвоночного столба и конечностей.
В ответ к посту в твиттере поступило множество оскорбительных сообщений.
"Я тоже желаю тебе счастливого Нового года, моя маленькая Камилла. Продолжай бороться, ты преподаешь нам всем урок жизни.
Оскорбления в комментариях в адрес ребенка... Мы действительно достигаем дна. Нужно взять себя в руки", – написал Мбаппе.
Популярное сейчас
- Александрия подписала пятерых топовых новичков
- У Десны снова проблемы. Команда теряет лидеров, а экс-игрок требует 400 тысяч
- Дженоа может уволить Шевченко в ближайшее время - СМИ
- Лион – ПСЖ 1:1. Париж снова спасся в концовке
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО