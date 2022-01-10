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Мбаппе поддержал девочку, которая подверглась критике из-за просьбы остаться в клубе

Франция
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Девочке диагностировали синдром VACTERL

Мбаппе поддержал девочку, которая подверглась критике из-за просьбы остаться в клубе

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал девочку-болельщицу, которая подверглась оскорблениям в соцсетях. 8-летняя Камилла записала видеообращение, в котором поздравила футболиста с Новым годом и попросила его остаться в клубе.

У девочки диагностировали синдром VACTERL. Синдром представляет собой набор определенных аномалий развития, сосредоточенных у одного новорожденного, которые включают пороки развития пищевода, прямой кишки, сердца, почек, позвоночного столба и конечностей.

В ответ к посту в твиттере поступило множество оскорбительных сообщений.

"Я тоже желаю тебе счастливого Нового года, моя маленькая Камилла. Продолжай бороться, ты преподаешь нам всем урок жизни.

Оскорбления в комментариях в адрес ребенка... Мы действительно достигаем дна. Нужно взять себя в руки", – написал Мбаппе.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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