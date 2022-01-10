Мбаппе поддержал девочку, которая подверглась критике из-за просьбы остаться в клубе

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе поддержал девочку-болельщицу, которая подверглась оскорблениям в соцсетях. 8-летняя Камилла записала видеообращение, в котором поздравила футболиста с Новым годом и попросила его остаться в клубе.

Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️????????.

Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊????



La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022

У девочки диагностировали синдром VACTERL. Синдром представляет собой набор определенных аномалий развития, сосредоточенных у одного новорожденного, которые включают пороки развития пищевода, прямой кишки, сердца, почек, позвоночного столба и конечностей.

В ответ к посту в твиттере поступило множество оскорбительных сообщений.

"Я тоже желаю тебе счастливого Нового года, моя маленькая Камилла. Продолжай бороться, ты преподаешь нам всем урок жизни.

Оскорбления в комментариях в адрес ребенка... Мы действительно достигаем дна. Нужно взять себя в руки", – написал Мбаппе.