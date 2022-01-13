Марсель подписал самого дорогого в истории африканца

"Марсель" подписал контракт на 2,5 года с центрфорвардом Седриком Бакамбу.

30-летний конголезец перебрался на "Велодром" как свободный агент - в конце декабря у него истек договор с "Бейцзин Гоань", где нападающий выступал последние 4 сезона.

В январе 2018-го переход Бакамбу из "Вильярреала" в "Бейцзин" сделал его самым дорогим африканцем в истории футбола - китайцы выложили за Седрика 40 млн евро и еще столько же заплатили местной федерации, чтобы та разрешила сделку.

В Китае Бакамбу забил 45 голов в 66 матчах; также на его счету 31 гол в 75 поединках Ла Лиги и 18 мячей в 94 играх Лиги 1.

В "Марселе" конголезец будет конкурентом для Аркадиуша Милика, забившего лишь 1 гол в 10 матчах текущего чемпионата.