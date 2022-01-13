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Марсель подписал самого дорогого в истории африканца
Седрик Бакамбу вернулся в Европу
Фото: twitter.com/OM_Officiel/ автор неизвестен
"Марсель" подписал контракт на 2,5 года с центрфорвардом Седриком Бакамбу.
30-летний конголезец перебрался на "Велодром" как свободный агент - в конце декабря у него истек договор с "Бейцзин Гоань", где нападающий выступал последние 4 сезона.
В январе 2018-го переход Бакамбу из "Вильярреала" в "Бейцзин" сделал его самым дорогим африканцем в истории футбола - китайцы выложили за Седрика 40 млн евро и еще столько же заплатили местной федерации, чтобы та разрешила сделку.
Bienvenue @Bakambu17 ????????#BakambuEstOlympien pic.twitter.com/5DbSeAnvNg— Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 13, 2022
В Китае Бакамбу забил 45 голов в 66 матчах; также на его счету 31 гол в 75 поединках Ла Лиги и 18 мячей в 94 играх Лиги 1.
В "Марселе" конголезец будет конкурентом для Аркадиуша Милика, забившего лишь 1 гол в 10 матчах текущего чемпионата.
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