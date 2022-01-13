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Месси не сыграет с Брестом, а также пропустит матчи сборных

Франция
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Аргентинец продолжает набирать игровую форму на тренировках после болезни

Месси не сыграет с Брестом, а также пропустит матчи сборных

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "ПСЖ" Лионель Месси продолжает тренироваться отдельно от команды и не примет участия в ближайших матчах, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на ESPN. "Я уже почти восстановился, пускай это и заняло больше времени, чем я думал", – написал он в инстаграм.

Сообщается, что Аргентинец не примет участия в матче с "Брестом" 15 января в рамках Лиги 1, а также пропустит игры национальной команды против Чили и Колумбии в квалификации ЧМ-2022.

Сам Лео прокомментировал свою болезнь в инстаграм следующим образом:

"Как вы знаете, у меня был COVID, и я хотел бы поблагодарить всех за ваши сообщения и рассказать, что я уже почти восстановился, пускай это и заняло больше времени, чем я думал. С нетерпением жду возвращения на поле.

В последнее время я тренировался с целью добиться стопроцентной готовности. В этом году нас ждут очень интересные испытания, и я надеюсь, что уже очень скоро мы с вами увидимся", – написал он.

В последний раз аргентинец выходил на поле в прошлом году – 22 января в матче против "Лорьяна".

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В статье: Лионель Месси Аргентина ПСЖ
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Источник:
mundodeportivo.com

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