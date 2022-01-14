Неймар может вернуться в строй к матчу с Лиллем

Нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор планирует вернуться в строй к игре против "Лилля" 6 февраля, сообщает RMC Sport. Если всё сложится удачно, то бразилец сможет помочь команде уже в Кубке Франции против "Ниццы" 31 января.

Тем не менее, нападающий ещё не вернулся к занятиям в общей группе и сейчас бразилец работает в зале с тренером по физподготовке. Кроме того, несколько раз в неделю он работает дома по вечерам.

Напомним, что бразилец получил травму в игре против "Сент-Этьена" (3:1), которая состоялась 28 ноября.