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Неймар может вернуться в строй к матчу с Лиллем

Франция
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Игрок поставил себе цель восстановиться к 6 февраля

Неймар может вернуться в строй к матчу с Лиллем

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "ПСЖ" Неймар Жуниор планирует вернуться в строй к игре против "Лилля" 6 февраля, сообщает RMC Sport. Если всё сложится удачно, то бразилец сможет помочь команде уже в Кубке Франции против "Ниццы" 31 января.

Тем не менее, нападающий ещё не вернулся к занятиям в общей группе и сейчас бразилец работает в зале с тренером по физподготовке. Кроме того, несколько раз в неделю он работает дома по вечерам.

Напомним, что бразилец получил травму в игре против "Сент-Этьена" (3:1), которая состоялась 28 ноября.

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В статье: Неймар Ницца Сент-Этьен ПСЖ Лилль
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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