Ницца – Нант 2:1. Орлы продолжают медленно приближаться к ПСЖ

Лига 1. 21-й тур

Ницца, "Альянц Ривьера"

"Ницца" – "Нант" 2:1

Голы: Дольберг 21 (пен), Тюрам 56 – Жиротто 45

"Ницца" минимально переиграла "Нант", немного сократив отставание от лидирующего "ПСЖ". И "орлы", и "канарейки" в последние недели выглядели одними из лучших команд Лиги 1, не проигрывая в 3 последних турах, поэтому противостояние, как и ожидалось, вышло весьма конкурентным. Тем не менее, коллектив Галтье сумел взять 3 очка в четвертом матче кряду.

"Ницца" вполне заслуженно открывала счёт в дебюте каждого из таймов. Сначала Дольберг реализовал пенальти, а затем Кефрен Тюрам. Два явных голевых момента и два мяча. Жиротто однажды позволил "Нанту" вернуться в игру сумасшедшим дальним ударом со штрафного, но на большего удачи "канареек" сегодня не хватило.

"Ницца" провела очередной образцовый поединок с точки зрения обороны, и даже чудес от Жиротто не хватило, чтобы реально побороться за результат – "Нант" за 90 минут так и не создал ничего толкового у чужих ворот, и это полная заслуга соперников.

2:1. "Ницца" продолжает приближаться к буксующего "ПСЖ", но разрыв всё ещё катастрофический – 8 очков. А ведь у Парижа есть ещё игра в запасе.