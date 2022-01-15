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Полузащитника Марселя отстранили от футбола за трансфер в 2020 году

Франция
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Сейчас он с Сенегалом на Кубке Африки и больше не сможет помочь сборной

Полузащитника Марселя отстранили от футбола за трансфер в 2020 году

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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ФИФА отстранила полузащитника "Марселя" Папе Гуйе от футбола за трансфер из "Уотфорда" в 2020 году, сообщает GFFN. Он не сможет продолжить выступления даже на Кубке

В апреле 2020 года Папе объявил о переходе в "Уотфорд". В июле, когда истек контракт с предыдущей командой, французским "Гавром", английский клуб выпустил промо-материалы трансфера, а также фото игрока с футболкой. Тогда сенегалец подписал 5-летнее соглашение.

Спустя 24 часа "Уотфорд" подтвердил переход Папе в "Марсель". Французы выплатили за полузащитника клаусулу, а игрок подписал соглашение на 4 года.

Позже игрок заявил, что агент ввел его в заблуждение, передав, что по контракту с "Уотфордом" он будет получать 45 тысяч фунтов в неделю, вместо действительно прописанных 45 тысяч фунтов в месяц.

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В статье: Марсель Уотфорд Папе Гуйе
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