Полузащитника Марселя отстранили от футбола за трансфер в 2020 году

ФИФА отстранила полузащитника "Марселя" Папе Гуйе от футбола за трансфер из "Уотфорда" в 2020 году, сообщает GFFN. Он не сможет продолжить выступления даже на Кубке

Breaking | Marseille midfielder Pape Gueye suspended by FIFA from playing football as part of their investigation into his transfer in 2018 involving Watford & OM - currently at AFCON with Senegal, he now cannot take part in the competition until further notice. — Get French Football News (@GFFN) January 14, 2022

В апреле 2020 года Папе объявил о переходе в "Уотфорд". В июле, когда истек контракт с предыдущей командой, французским "Гавром", английский клуб выпустил промо-материалы трансфера, а также фото игрока с футболкой. Тогда сенегалец подписал 5-летнее соглашение.

Спустя 24 часа "Уотфорд" подтвердил переход Папе в "Марсель". Французы выплатили за полузащитника клаусулу, а игрок подписал соглашение на 4 года.

Позже игрок заявил, что агент ввел его в заблуждение, передав, что по контракту с "Уотфордом" он будет получать 45 тысяч фунтов в неделю, вместо действительно прописанных 45 тысяч фунтов в месяц.