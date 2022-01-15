Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полузащитника Марселя отстранили от футбола за трансфер в 2020 году
Сейчас он с Сенегалом на Кубке Африки и больше не сможет помочь сборной
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
ФИФА отстранила полузащитника "Марселя" Папе Гуйе от футбола за трансфер из "Уотфорда" в 2020 году, сообщает GFFN. Он не сможет продолжить выступления даже на Кубке
Breaking | Marseille midfielder Pape Gueye suspended by FIFA from playing football as part of their investigation into his transfer in 2018 involving Watford & OM - currently at AFCON with Senegal, he now cannot take part in the competition until further notice.— Get French Football News (@GFFN) January 14, 2022
В апреле 2020 года Папе объявил о переходе в "Уотфорд". В июле, когда истек контракт с предыдущей командой, французским "Гавром", английский клуб выпустил промо-материалы трансфера, а также фото игрока с футболкой. Тогда сенегалец подписал 5-летнее соглашение.
Спустя 24 часа "Уотфорд" подтвердил переход Папе в "Марсель". Французы выплатили за полузащитника клаусулу, а игрок подписал соглашение на 4 года.
Позже игрок заявил, что агент ввел его в заблуждение, передав, что по контракту с "Уотфордом" он будет получать 45 тысяч фунтов в неделю, вместо действительно прописанных 45 тысяч фунтов в месяц.
Популярное сейчас
- Новичков не будет. Известно, кто полетит на первый сбор Динамо
- Второй матч Миколенко и экзамен для Малиновского. Какой футбол смотреть на выходных
- Черноморец подпишет американского полузащитника – журналист
- Месси не сыграет с Брестом, а также пропустит матчи сборных
- Красотка дня. Очаровательная жена кандидата в сборную Украины из Днепра-1. ФОТО
- Цитаишвили: Хочу в 2022 досконально выучить историю Грузии. Начал с кухни