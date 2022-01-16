Лига 1, 21-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Брест 2:0

Голы: Мбаппе 32, Керер 53

ПСЖ: Доннарумма – Нуну, Кимпембе, Маркиньос, Керер – Вейналдум (Данилу, 46), Верратти (Мишю, 90), Эррера (Паредес, 80) – Мбаппе, Икарди (Симонс, 80), Ди Мария (Рамос, 72)

Брест: Бизот – Дюверн, Эрелль (Брасье, 80), Шардонне, Пьер-Габриэль – Онора, Агуме (Мбок, 59), Маньетти (Ласне, 59), Февр (Баджи, 90) – Кардона (Мунье, 59), Ле Дуарон

Предупреждения: Эррера 24, Мбаппе 34, Кимпембе 55, Верратти 58, Данилу 65 – Маньетти 34, Агуме 45, Шардонне 61

Пока Лео Месси и Неймар продолжают отсиживаться на больничном, у Килиана Мбаппе была отличная возможность продемонстрировать всю ширину своих талантов. Сегодня французская суперзвезда солировала в не таком уж провинциальном театре – “Брест” в начале зимы выдал 5-матчевую победную серию и вполне прилично выглядел и после.

Мбаппе забил лишь один раз, но выдал всеобъемлющий перфоманс, без конца напрягая гостей все 90 минут. Килиан покинул поле с наивысшими показателями ударов (8), ключевых пасов (4), обводок (6). Хотел удивить всем и сразу. Получилось, но эффективность всё же страдала – недаром их с Лео разделяет 10 лет – аргентинец напрягаясь вдвое меньше дал бы больший выхлоп. Хотя такого полномасштабного праздника футбола бы не получилось.

Мбаппе открыл счёт в середине первого тайма, плотно пробив из-за пределов штрафной. На этом шансы “Бреста” по большому счёту иссякли. После перерыва гости были так заняты Мбаппе, что позволили двум защитникам “ПСЖ” создать гол на двоих – дорогущий Нуну Мендеш выкатил на Керера, который неожиданно разабивался во втором туре кряду.

На этом Почеттино решил, что результат уже в кармане, и поэкспериментировал с тройкой защитников, выпустив Рамоса. Получилось неоднозначно, да и кроме Мбаппе и свежего Данилу никто особо не старался. Спокойные 2:0, на классе.