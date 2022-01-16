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Парад потерянных моментов. ПСЖ – Брест 2:0. Видео голов и обзор матча

Франция
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Команды могли забивать гораздо больше

Парад потерянных моментов. ПСЖ – Брест 2:0. Видео голов и обзор матча

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Вашему вниманию представляем видеообзор матча 21-го тура французской Лиги 1, в котором "Пари Сен-Жермен" на своем поле принимал "Брест". Обе команды постарались в атаке во славу, ведь создали множество голевых моментов. Естественно, их больше было именно в парижан, но и гости создали несколько своих шансов. Все-таки количество перешедших в качество и подопечные Почеттино смогли найти свои два по-настоящему голевых момента, дважды отметившись в воротах Бизота.

"Пари Сен-Жермен" – "Брест" 2:0

Голы: Килиан Мбаппе 32, Тило Керер 53

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В статье: Брест Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе Тило Керер
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