  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Лига 1. Ренн повеселился с Бордо, Монако потихоньку приближается
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лига 1. Ренн повеселился с Бордо, Монако потихоньку приближается

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Главный мотив вечера – реализация численного большинства

Лига 1. Ренн повеселился с Бордо, Монако потихоньку приближается

Фото: Monaco

Новина українською

Лига 1, 21-й тур

Ренн, Роазон Парк

Ренн – Бордо 6:0

Голы: Терье 32, Бурижо 43, Лаборд 61, Трюффер 69, Гирасси 89, 90+2

Удаление: Сиссоко 50 (Бордо)

“Ренн” прервал неприятную полосу из трёх поражений кряду уничтожением “Бордо”. Хозяева реализовали два шанса со стандартов и к перерыву ушли с преимуществом в два мяча – Терье отличился с углового, а Бурижо положил свой очередной мяч со штрафного.

На старте второй половину центрхав “жирондийцев” Иссуф Сиссоко словил прямое удаление, после чего “Ренн” ушёл в полный разнос, забив ещё четырежды. Ярче всех себя проявил Серу Гирасси. Форвард вышел на последние 15 минут и успел отличиться дважды.

Монако, Стад Луи II

Монако – Клермон 4:0

Голы: Диоп 45+2, Бен Йеддер 55, 62 (пен), Кайо Энрике 83

Филипп Клеман добыл свою первую победу у руля “Монако”. После разочаровывающих нулей в Нанте в прошлое воскресенье “монегаски” собрались, и дома без проблем разобрались с “Клермоном”. Бен Йеддер отличился своим стандартным дублем с одним из голов с пенальти, а неожиданная роль Кайо Энрике в центре поля, шокировавшая всех на прошлых выходных, внезапно сработала. Экс-вингбек с позиции атакующего полузащитника отличился голом и ассистом.

Лорьян, Стад дю Мустуар

Лорьян – Анже 0:0

Удаление: Думбия 14 (Анже)

“Анже” стал одной из трёх команд, оказавшихся в меньшинстве сегодня. Латераль Сулейман Думбия удалился уже на 14-й минуте, заставив своих партнёров всю игру отдуваться за себя. К их чести, они выстояли и даже сделали это с позиции силы. “Лорьян” так и не нашёл способа воспользоваться преимуществом, а “Анже” огрызался на контратаках и даже был ближе к голу. Но в итоге всё закончилось закономерными нулями – одни не хотели, другие не могли.

Страсбур, Стад де ла Мено

Страсбур – Монпелье 3:1

Голы: Уорис 77, Томассон 84, Гамейро 86 – Молле 11

Удаление: Ваи 66 (Монпелье)

Реймс, Огюст Делон

Реймс – Мец 0:1

Гол: Ньян 61

Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...