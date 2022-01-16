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Жерсон Родригес вышел в старте Труа впервые с ноября
Новый тренер решил прервать серию из 5 матчей вне заявки
Фото - ФК Труа / estac.fr
В матче 21-го тура французской Лиги 1 "Труа" принимает "Лион".
Жерсон Родригес вышел на эту игру стартовом составе хозяев поля. Это случилось впервые с ноября.
Арендованный у киевского "Динамо" вингер пропустил 5 матчей из-за конфликта с прошлим наставником, но новоиспеченный главный тренер "Труа" Бруно Ирлес доверил место в основе своей команды 26-летнему форварду сборной Люксембурга.
В текущем сезоне чемпината Франции Жерсон провел 9 матчей и забил 1 мяч.
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