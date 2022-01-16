  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Вейналдум может пропустить первый поединок против Реала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вейналдум может пропустить первый поединок против Реала

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек повредил голеностоп

Вейналдум может пропустить первый поединок против Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино потерял из-за травмы одного из ведущих полузащитников Жоржиньо Вейналдума.

Вчера, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 против "Бреста" голландец повредил голеностоп и не смог продолжить игру.

Врачи "ПСЖ" диагностировали у 31-летнего хавбека растяжение голеностопа с частичным повреждением внутренней боковой связки. По предвратительным оценкам Вейналдум пропустит три недели.

Напомним, 15-го февраля парижане дома сыграют против мадридского "Реала" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.

В текущем сезоне Лиги 1 Жоржиньо принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Жоржиньо Вейналдум Пари Сен-Жермен (Париж) ПСЖ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
"ПСЖ"

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...