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Вейналдум может пропустить первый поединок против Реала
Хавбек повредил голеностоп
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино потерял из-за травмы одного из ведущих полузащитников Жоржиньо Вейналдума.
Вчера, в поединке 21-го тура французской Лиги 1 против "Бреста" голландец повредил голеностоп и не смог продолжить игру.
Врачи "ПСЖ" диагностировали у 31-летнего хавбека растяжение голеностопа с частичным повреждением внутренней боковой связки. По предвратительным оценкам Вейналдум пропустит три недели.
Напомним, 15-го февраля парижане дома сыграют против мадридского "Реала" в рамках 1/8 Лиги чемпионов.
В текущем сезоне Лиги 1 Жоржиньо принял участие в 18 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
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