Франция
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Марсель – Лилль 1:1. Доги выстояли в меньшинстве
"Провансальцы" не реализовали численный перевес
Фото: Olympique de Marseille
Лига 1, 21-й тур
Марсель, Велодром
Марсель – Лилль 1:1
Голы: Ундер 75 – Ботман 15
Марсель: Лопес – Перес, Чалета-Цар (Ронжье, 68), Салиба, Лирола – Жерсон, Камара, Гендузи – Пайет, Милик (Арит, 84), Ундер
Лилль: Грбич – Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Бамба (Лихаджи, 84), Онана, Андре, Ренату Саншеш (Шека, 90+2) – Йылмаз (Гудмундссон, 72), Дэвид
Предупреждения: Гендузи 4 – Андре 30, Грбич 55, Челик 55, Лихаджи 86
Удаление: Андре 32, вторая жёлтая
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