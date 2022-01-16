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Марсель – Лилль 1:1. Доги выстояли в меньшинстве

Франция
(1 голосов)

"Провансальцы" не реализовали численный перевес

Марсель – Лилль 1:1. Доги выстояли в меньшинстве

Фото: Olympique de Marseille

Новина українською

Лига 1, 21-й тур

Марсель, Велодром

Марсель – Лилль 1:1

Голы: Ундер 75 – Ботман 15

Марсель: Лопес – Перес, Чалета-Цар (Ронжье, 68), Салиба, Лирола – Жерсон, Камара, Гендузи – Пайет, Милик (Арит, 84), Ундер

Лилль: Грбич – Рейнилду, Ботман, Фонте, Челик – Бамба (Лихаджи, 84), Онана, Андре, Ренату Саншеш (Шека, 90+2) – Йылмаз (Гудмундссон, 72), Дэвид

Предупреждения: Гендузи 4 – Андре 30, Грбич 55, Челик 55, Лихаджи 86

Удаление: Андре 32, вторая жёлтая

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В статье: Марсель Лилль
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