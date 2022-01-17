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Ее оскорбляли в Твиттере из-за Килиана. Мбаппе посвятил гол в ворота Бреста 8-летней больной девочке

Франция
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Давайте разбираться

Ее оскорбляли в Твиттере из-за Килиана. Мбаппе посвятил гол в ворота Бреста 8-летней больной девочке

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал 8-летнюю девочку по имени Камилла после оскорблений в ее адрес. Ребенок, страдающий врожденным генетическим заболеванием, записал видеообращение в социальные сети. В рамках ролика Камилла поздравила Мбаппе с Новым годом и попросила его не уходить из "ПСЖ". Тем не менее, в комментарии под публикацией пользователи прислали девочке кучу оскорблений. Сам Мбаппе не остался в стороне – поддержал Камиллу и осудил тех, кто ее оскорбил:

"Словесное насилие в комментариях под публикацией ребенка… Мы действительно падаем на дно. Я тоже желаю тебе счастливого Нового года, моя маленькая Камилла".

По информации французского издания RMC Sport, Килиан посвятил ей гол, забитый в матче 21-го тура чемпионата в ворота "Бреста" (2:0). Он подбежал к камере и с радостью сообщил, что этот гол – для Камиллы.

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В статье: Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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gano29
17.01.2022 в 11:06
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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