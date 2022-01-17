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Ее оскорбляли в Твиттере из-за Килиана. Мбаппе посвятил гол в ворота Бреста 8-летней больной девочке
Давайте разбираться
Getty Images / Global Images Ukraine
Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе поддержал 8-летнюю девочку по имени Камилла после оскорблений в ее адрес. Ребенок, страдающий врожденным генетическим заболеванием, записал видеообращение в социальные сети. В рамках ролика Камилла поздравила Мбаппе с Новым годом и попросила его не уходить из "ПСЖ". Тем не менее, в комментарии под публикацией пользователи прислали девочке кучу оскорблений. Сам Мбаппе не остался в стороне – поддержал Камиллу и осудил тех, кто ее оскорбил:
"Словесное насилие в комментариях под публикацией ребенка… Мы действительно падаем на дно. Я тоже желаю тебе счастливого Нового года, моя маленькая Камилла".
Je te souhaite également une bonne année ma petite Camille ❤️????????.— Kylian Mbappé (@KMbappe) January 10, 2022
Continues de te battre comme tu le fais, tu nous donnes une leçon de vie à tous. ✊????
La violence des commentaires pour une gamine… On est vraiment en train de toucher le fond. Il s’agirait de se ressaisir un peu. https://t.co/UgBTVnzhTB
По информации французского издания RMC Sport, Килиан посвятил ей гол, забитый в матче 21-го тура чемпионата в ворота "Бреста" (2:0). Он подбежал к камере и с радостью сообщил, что этот гол – для Камиллы.
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