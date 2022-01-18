Находящийся в аренде в Лионе защитник Челси сдал положительный тест на коронавирус

Игрок "Лиона" Эмерсон Палмери, защищающий цвета французской команды на правах аренды, сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию. Он переносит заболевание без симптомов.

Футболист принадлежит лондонскому "Челси". Напомним, "синие" крайне заинтересованы в досрочном возвращении футболиста на "Стэмфорд Бридж". Дело в том, что основной левый защитник команды Бен Чилвелл порвал крестообразные связки и вылетел до конца кампании.

В текущей сезоне Эмерсон провел 19 матчей за "Лион" во всех турнирах. Он записал в свой актив 1 гол и 1 результативную передачу.