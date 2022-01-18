  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Неймар: Я надеюсь после документалки от Netflix хейтеры полюбят меня, хоть немного
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Неймар: Я надеюсь после документалки от Netflix хейтеры полюбят меня, хоть немного

Франция
(2 голосов)

Бразилец дал интервью о будущем фильме

Неймар: Я надеюсь после документалки от Netflix хейтеры полюбят меня, хоть немного

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Полузащитник "ПСЖ" Неймар высказался о выходе документального фильма о своей жизни на Netflix. "Мы покажем 100-процентную правду, и это самое главное", – приводит его слова ESPN.

"Для меня важны те, кто знают меня. А тех, кто меня не знает и плохо высказывается обо мне, я просто дистанцируюсь от них. Но я надеюсь, что они смогут посмотреть этот документальный фильм, и, надеюсь, он изменит их представление обо мне. Надеюсь, они полюбят меня, хоть немного!

Я надеюсь, что эта документалка покажет меня как отца, сына, брата. Мы покажем 100-процентную правду, и это самое главное.

Думаю, что сейчас я силен. Силен не только физически, но и психологически. Мне приходится иметь дело с очень большим давлением: из-за того, кто я, из-за того, где я играю, из-за того, что я бразилец, и многого другого.

Но теперь я силен ментально, и мне пришлось очень много работать, чтобы добиться этого. Думаю, это еще кое-что хорошее во мне: я не только могу играть в футбол, но и сосредоточился на своем психологическом здоровье", – сказал Неймар.

Читайте такжеИдеальный хаос. В конце января выйдет мини-сериал о Неймаре, Netflix опубликовал трейлер

Напомним, что трехсерийная документалка "Идеальный хаос" выйдет в конце января.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Неймар ПСЖ ESPN Netflix
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
espn.com

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...