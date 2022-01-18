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Неймар: Я надеюсь после документалки от Netflix хейтеры полюбят меня, хоть немного
Бразилец дал интервью о будущем фильме
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Полузащитник "ПСЖ" Неймар высказался о выходе документального фильма о своей жизни на Netflix. "Мы покажем 100-процентную правду, и это самое главное", – приводит его слова ESPN.
"Для меня важны те, кто знают меня. А тех, кто меня не знает и плохо высказывается обо мне, я просто дистанцируюсь от них. Но я надеюсь, что они смогут посмотреть этот документальный фильм, и, надеюсь, он изменит их представление обо мне. Надеюсь, они полюбят меня, хоть немного!
Я надеюсь, что эта документалка покажет меня как отца, сына, брата. Мы покажем 100-процентную правду, и это самое главное.
Думаю, что сейчас я силен. Силен не только физически, но и психологически. Мне приходится иметь дело с очень большим давлением: из-за того, кто я, из-за того, где я играю, из-за того, что я бразилец, и многого другого.
Но теперь я силен ментально, и мне пришлось очень много работать, чтобы добиться этого. Думаю, это еще кое-что хорошее во мне: я не только могу играть в футбол, но и сосредоточился на своем психологическом здоровье", – сказал Неймар.
Напомним, что трехсерийная документалка "Идеальный хаос" выйдет в конце января.
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