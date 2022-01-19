Франция
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Бен Арфа подписал контракт с Лиллем
Футболист был без клуба
Фото: Официальный сайт Лилля
Полузащитник Хатем Бен Арфа стал игроком "Лилля". Он подписал контракт с командой до конца сезона, сообщает сайт французского клуба.
24-летний француз оставался без команды с лета прошлого года, когда у него истек срок договора с "Бордо".
В прошлом сезон он провел 24 матча в лиге 1 и забил два гола.
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