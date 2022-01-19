Источник: Зидан возглавит ПСЖ летом. Раздевалка Парижа не сомневается в назначении

"ПСЖ" уже сделал предложение Зинедину Зидану и менеджер возглавит команду перед стартом сезона-2022/23, сообщает Marca. В раздевалке парижского клуба приход специалиста воспринимают как должное.

Сообщается, что интерес "Манчестер Юнайтед" к аргентинскому тренеру заставил "ПСЖ" активнее работать над приглашением Зидана. И тренер, и клуб сошлись на том, что будет лучше, если он придет перед стартом нового сезона.

Также катарские владельцы считают, что назначение Зидана на пост тренера может повлиять на решение форварда Килиана Мбаппе по контракту.

Сообщалось, что уверенность "ПСЖ" в том, что 23-летний футболист подпишет новое краткосрочное соглашение, растет.

В декабре "ПСЖ" заявлял, что клуб никогда не связывался с Зиданом.