Клуб Лиги 1 разорвал договор со спонсором из-за откровенных насмешек в Твиттере

Букмекерская компания Winamax опубликовала в Твиттере пост, в котором отметила, что три слова, которые доводят ее работников до слез – это "Girondins de Bordeaux" (название клуба "Бордо" на французском языке).

На тот момент Winamax являлась одним из спонсоров жирондинцев. Сообщается, что руководство "Бордо" поспешило разорвать трудовой договор, отметив, что подобное поведение явно не подобает партнеру клуба и не входит в рамки адекватного юмора. Правда, в Winamax на этом не остановились:

"Мы уже час ищем хорошую оборону, но, как и "жирондинцы", не можем ее найти".

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Сейчас "Бордо" пребывает на 19-й строчке в турнирной таблице Лиги 1. Спонсор насмехался над командой на протяжении трех последних месяцев.