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У ПСЖ больше всего шансов подписать Погба летом

Франция
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Судя по всему, полузащитник не продлит контракт с "Юнайтед"

У ПСЖ больше всего шансов подписать Погба летом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"ПСЖ" продолжает контактировать с Полем Погба и имеет наибольшие шансы на трансфер полузащитника летом, сообщают журналист ESPN Жюльен Лоренс и Sports.fr Абделла Булма. Скорее всего француз не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед".

Сообщается, что парижане опережают "Ювентус" и "Реал" в борьбе за игрока.

Маловероятно, что приход Поля повлияет на решение Килиана Мбаппе об уходе из "ПСЖ".

Напомним, что француз травмирован с начала ноября.

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Поль в этом сезоне провел 13 матчей за "МЮ" и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.

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В статье: Поль Погба Манчестер Юнайтед ПСЖ
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