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У ПСЖ больше всего шансов подписать Погба летом
Судя по всему, полузащитник не продлит контракт с "Юнайтед"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"ПСЖ" продолжает контактировать с Полем Погба и имеет наибольшие шансы на трансфер полузащитника летом, сообщают журналист ESPN Жюльен Лоренс и Sports.fr Абделла Булма. Скорее всего француз не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед".
« Si on fait une liste de favoris pour Paul Pogba ????????, le PSG a plus de chances que les autres face à la Juventus, au Real Madrid et Manchester United (prolongation peu probable) » — @LaurensJulien sur le Twitch de @CanalSupporters.— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 20, 2022
Сообщается, что парижане опережают "Ювентус" и "Реал" в борьбе за игрока.
Маловероятно, что приход Поля повлияет на решение Килиана Мбаппе об уходе из "ПСЖ".
Il y a toujours des contacts pour faire venir Paul Pogba ???????? au PSG — libre le 30 juin.— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 20, 2022
Est-ce que sa venue pourrait convaincre Mbappé ???????? de rester ? Peu probable. Ça aurait pu être un argument il y a deux ans, mais plus maintenant.
(@AbdellahBoulma / Twitch @CanalSupporters)
Напомним, что француз травмирован с начала ноября.
Поль в этом сезоне провел 13 матчей за "МЮ" и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.
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