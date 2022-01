У ПСЖ больше всего шансов подписать Погба летом

"ПСЖ" продолжает контактировать с Полем Погба и имеет наибольшие шансы на трансфер полузащитника летом, сообщают журналист ESPN Жюльен Лоренс и Sports.fr Абделла Булма. Скорее всего француз не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед".

« Si on fait une liste de favoris pour Paul Pogba ????????, le PSG a plus de chances que les autres face à la Juventus, au Real Madrid et Manchester United (prolongation peu probable) » — @LaurensJulien sur le Twitch de @CanalSupporters.