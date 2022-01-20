У ПСЖ больше всего шансов подписать Погба летом

"ПСЖ" продолжает контактировать с Полем Погба и имеет наибольшие шансы на трансфер полузащитника летом, сообщают журналист ESPN Жюльен Лоренс и Sports.fr Абделла Булма. Скорее всего француз не продлит контракт с "Манчестер Юнайтед".

« Si on fait une liste de favoris pour Paul Pogba ????????, le PSG a plus de chances que les autres face à la Juventus, au Real Madrid et Manchester United (prolongation peu probable) » — @LaurensJulien sur le Twitch de @CanalSupporters. — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 20, 2022

Сообщается, что парижане опережают "Ювентус" и "Реал" в борьбе за игрока.

Маловероятно, что приход Поля повлияет на решение Килиана Мбаппе об уходе из "ПСЖ".

Il y a toujours des contacts pour faire venir Paul Pogba ???????? au PSG — libre le 30 juin.



Est-ce que sa venue pourrait convaincre Mbappé ???????? de rester ? Peu probable. Ça aurait pu être un argument il y a deux ans, mais plus maintenant.



(@AbdellahBoulma / Twitch @CanalSupporters) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 20, 2022

Напомним, что француз травмирован с начала ноября.

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Поль в этом сезоне провел 13 матчей за "МЮ" и отдал 7 голевых передач. Transfermarkt оценивает полузащитника в 55 миллионов евро.