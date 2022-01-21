Симеоне хочет бесплатно подписать левого защитника Лилля Рейнилду

"Атлетико" предметно интересуется левым защитником "Лилля" Рейнилду Мандава, сообщает L'Equipe. "Матрасники" готовы приобрести защитника до конца зимнего трансферного окна.

Также возможен вариант, при котором Рейнилду останется доиграть сезон в "Лилле". Сообщается, что выбор остается за руководством команды.

Мандава, отвечая на вопрос о своем будущем, сообщил, что хотел бы остаться в "Лилле" до лета.

В этом сезоне 28-летний фуллбек сборной Мозамбика провел за "Лилль" 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.