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Симеоне хочет бесплатно подписать левого защитника Лилля Рейнилду

Франция
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Будущим летом у игрока заканчивается контракт

Симеоне хочет бесплатно подписать левого защитника Лилля Рейнилду

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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"Атлетико" предметно интересуется левым защитником "Лилля" Рейнилду Мандава, сообщает L'Equipe. "Матрасники" готовы приобрести защитника до конца зимнего трансферного окна.

Также возможен вариант, при котором Рейнилду останется доиграть сезон в "Лилле". Сообщается, что выбор остается за руководством команды.

Мандава, отвечая на вопрос о своем будущем, сообщил, что хотел бы остаться в "Лилле" до лета.

В этом сезоне 28-летний фуллбек сборной Мозамбика провел за "Лилль" 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Лилль Мандава Рейнилду
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Источник:
lequipe.fr

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