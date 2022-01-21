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Симеоне хочет бесплатно подписать левого защитника Лилля Рейнилду
Будущим летом у игрока заканчивается контракт
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
"Атлетико" предметно интересуется левым защитником "Лилля" Рейнилду Мандава, сообщает L'Equipe. "Матрасники" готовы приобрести защитника до конца зимнего трансферного окна.
Также возможен вариант, при котором Рейнилду останется доиграть сезон в "Лилле". Сообщается, что выбор остается за руководством команды.
Мандава, отвечая на вопрос о своем будущем, сообщил, что хотел бы остаться в "Лилле" до лета.
В этом сезоне 28-летний фуллбек сборной Мозамбика провел за "Лилль" 26 матчей и забил 1 гол. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.
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