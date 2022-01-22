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Брат Килиана Мбаппе Этан попал в ДТП

Франция
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Здоровью игрока ничего не угрожает

Брат Килиана Мбаппе Этан попал в ДТП

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Полузащитник "ПСЖ" 15-летний Этан Мбаппе стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает BeIN Sports. В его Range Rover с водителем врезался AUDI, водитель которого был пьян.

Происшествие имело место в конце дня, недалеко от Камп-де-Лож, учебного центра "ПСЖ", расположенного в Сен-Жермен-ан-Ле.

В качестве меры предосторожности, было проведено обследование в госпитале, которое не выявило серьезных повреждений или угроз здоровью.

Напомним, что Этан – родной брат Килиана. Подросток подписал полноценный контракт с "Парижем" прошлым летом.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе Этан Мбаппе
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Источник:
beinsports.com

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