Брат Килиана Мбаппе Этан попал в ДТП

Полузащитник "ПСЖ" 15-летний Этан Мбаппе стал участником дорожно-транспортного происшествия, сообщает BeIN Sports. В его Range Rover с водителем врезался AUDI, водитель которого был пьян.

Происшествие имело место в конце дня, недалеко от Камп-де-Лож, учебного центра "ПСЖ", расположенного в Сен-Жермен-ан-Ле.

В качестве меры предосторожности, было проведено обследование в госпитале, которое не выявило серьезных повреждений или угроз здоровью.

Напомним, что Этан – родной брат Килиана. Подросток подписал полноценный контракт с "Парижем" прошлым летом.