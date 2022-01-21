Франция
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Лион - Сент-Этьен 1:0. Непростая победа
"Ткачи" снова были крайне сдержанными
Лига 1, 22-й тур
Лион – Сент-Этьен 1:0
Гол: Дембеле 15 (пен)
Лион: Лопеш - Люкеба, Тиаго Энрике, Дамьен – Энрике, Какре, Бруну Гимараес, Дюбуа (Гюсто, 45) - Ауар (Шакири, 80), Пакета (Шерки, 80) – Дембеле (Кадевере, 62)
Сент-Этьен: Бернардони - Силва, Над, Колодзейчак, Бакайоко, Масон (Крассо, 64) – Аушиш (Сако, 46), Гурна-Дуат (Тиуб, 64), Камара, Юссуф (Муэффек, 76) – Норден
Предупреждения: Дамьен 59 – Гурна-Дуат 19, Камара 42, Масон 50, Тиуб 90
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