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Лион - Сент-Этьен 1:0. Непростая победа

Франция
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"Ткачи" снова были крайне сдержанными

Лион - Сент-Этьен 1:0. Непростая победа

Новина українською

Лига 1, 22-й тур

Лион – Сент-Этьен 1:0

Гол: Дембеле 15 (пен)

Лион: Лопеш - Люкеба, Тиаго Энрике, Дамьен – Энрике, Какре, Бруну Гимараес, Дюбуа (Гюсто, 45) - Ауар (Шакири, 80), Пакета (Шерки, 80) – Дембеле (Кадевере, 62)

Сент-Этьен: Бернардони - Силва, Над, Колодзейчак, Бакайоко, Масон (Крассо, 64) – Аушиш (Сако, 46), Гурна-Дуат (Тиуб, 64), Камара, Юссуф (Муэффек, 76) – Норден

Предупреждения: Дамьен 59 – Гурна-Дуат 19, Камара 42, Масон 50, Тиуб 90

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В статье: Лион Сент-Этьен
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