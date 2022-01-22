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Почеттино: Рад, что Месси играет за ПСЖ и что он дает много команде. У Лео 7 "Золотых мячей"

Франция
(1 голосов)

Месси и Мбаппе восстановились от травм

Почеттино: Рад, что Месси играет за ПСЖ и что он дает много команде. У Лео 7 "Золотых мячей"

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что Месси и Мбаппе готовы сыграть против "Реймса".

"Я доволен восстановлением Месси после коронавірусу. Он хорошо тренировался. Приятно, что он снова в общей группе. Он будет в заявке.

Я рад, что Месси играет за "ПСЖ". Не только в плане выступлений, но и в плане того, что он дает команде. У Лео 7 "Золотых мячей", – рассказал наставник.

Завтра, 23-го января рамках 22-го тура французской Лиги 1 парижане сыграют против "Реймса". Начало встречи - 21:45.

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В статье: Лионель Месси Маурисио Почеттино
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Источник:
RMC

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Комментарии (3)
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Acsakal (Kharkiv)
22.01.2022 в 18:23
То я так і не зрозумів, скільки з 7 золотих мячів Мессі дав команді?
Ответить
+1
0
Dr. House (Поділля)
22.01.2022 в 17:20
Почетіно- Алєнь
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+2
0
Algrab (Костопiль)
22.01.2022 в 17:57
Ответить
+2
0


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