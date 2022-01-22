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Почеттино: Рад, что Месси играет за ПСЖ и что он дает много команде. У Лео 7 "Золотых мячей"
Месси и Мбаппе восстановились от травм
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что Месси и Мбаппе готовы сыграть против "Реймса".
"Я доволен восстановлением Месси после коронавірусу. Он хорошо тренировался. Приятно, что он снова в общей группе. Он будет в заявке.
Я рад, что Месси играет за "ПСЖ". Не только в плане выступлений, но и в плане того, что он дает команде. У Лео 7 "Золотых мячей", – рассказал наставник.
Завтра, 23-го января рамках 22-го тура французской Лиги 1 парижане сыграют против "Реймса". Начало встречи - 21:45.
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