Почеттино: Рад, что Месси играет за ПСЖ и что он дает много команде. У Лео 7 "Золотых мячей"

Главный тренер "Пари Сен-Жермен" Маурисио Почеттино заявил, что Месси и Мбаппе готовы сыграть против "Реймса".

"Я доволен восстановлением Месси после коронавірусу. Он хорошо тренировался. Приятно, что он снова в общей группе. Он будет в заявке.

Я рад, что Месси играет за "ПСЖ". Не только в плане выступлений, но и в плане того, что он дает команде. У Лео 7 "Золотых мячей", – рассказал наставник.