Лига 1, 22-й тур

Брест, Стад Франсис Ле Бле

Брест – Лилль 2:0

Голы: Джало 3 (автогол), Мунье 90+5 (пен)

Брест: Бизот – Дюверн, Брасье, Шардонне, Пьер-Габриэль – Февр (Мбок, 89), Агуме, Маньетти, Онора – Ле Дуарон (Кардона, 80), Мунье

Лилль: Грбич – Мандава, Ботман, Фонте, Джало (Челик, 46) – Бамба (Гудмундссон, 76), Саншеш, Андре (Лихаджи, 87), Веа (Онана, 67) – Йылмаз (бен Арфа, 76), Дэвид

Предупреждения: Мунье 11, Агуме 27 – Йылмаз 54, Мандава 57, Саншеш 58

"Брест" во второй раз в сезоне отобрал очки у действующих чемпионов. Вслед за ничьей в первом круге команда Мишеля Тер-Закаряна ещё и взяла победу в родных стенах, тем самым прервав неудачную серию из 4 матчей. "Лилль" же наоборот оборвал очень многообещающий отрезок неожиданным поражение.

"Бресту" повезло повести в счёте в самом дебюте встречи. Джало после стандарта срезал мяч в собственные ворота. После этого "пираты" достойно мимикрировали под прошлогодних "догов" – очень надёжная игра в низком блоке и практически никаких шансов для соперника.

"Лилль" так и не нашёл способа взломать обороту хозяев в позиционных атаках, а единственный реальный шанс сравнять счёт был у Йылмаза после углового – но турецкий ветеран в новом сезоне не блещет былой реализацией, взорвавшей Лигу 1 в минувшей кампании. У Йылмаза 5 голов с 9.72 xG за сезон. В прошлом было 16 мячей с ожидаемых 10.41. Регрессия к среднему, все дела. "Брест" хладнокровно держался до самой концовки, добив "Лилль" мячом Мунье уже в компенсированное время. Форвард реализовал пенальти. 2:0.