Франция
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Ланс – Марсель 0:2. Провансальцы поднимаются на вторую строчку
До ПСЖ правда всё ещё как до небес
Фото: Faisal HQ
Лига 1, 22-й тур
Ланс, Боллар-Делелис
Ланс – Марсель 0:2
Голы: Пайет 34 (пен), Бакамбу 77
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