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Франция

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Ланс – Марсель 0:2. Провансальцы поднимаются на вторую строчку

Франция
(1 голосов)

До ПСЖ правда всё ещё как до небес

Ланс – Марсель 0:2. Провансальцы поднимаются на вторую строчку

Фото: Faisal HQ

Новина українською

Лига 1, 22-й тур

Ланс, Боллар-Делелис

Ланс – Марсель 0:2

Голы: Пайет 34 (пен), Бакамбу 77

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