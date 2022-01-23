Ибрагимович: Я посоветовал Мбаппе перейти в Реал

Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением на счет продолжения карьеры нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе:

“Только Килиан может ответить вам о том, где он должен продолжать свою карьеру. Это зависит от того, чего он хочет, о чём он думает. Что касается меня, то я бы на его месте ушёл. ПСЖ необходимо постараться удержать его. Но всё будет решать Килиан. ПСЖ, очевидно, хочет сохранить его, но хочет ли он остаться?

Я думаю, что есть и другие клубы, которые хотят его заполучить: если вы спортивный директор, и у вас есть средства, и вы не хотите брать Мбаппе, вы занимаетесь неправильным бизнесом. Когда ко мне за советом обратился сам Килиан, я сказал ему: “На твоём месте я перешёл бы в “Реал”.

У меня была возможность играть в разных командах, в разных странах, с разными чемпионами, и именно так я учился и рос. На мой взгляд, играть в родной стране всю свою карьеру проще. В то время как если вы соберёте свои вещи и отправитесь в другие места, это будет приключение”, - сказал Ибрагимович.