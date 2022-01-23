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Ибрагимович: Я посоветовал Мбаппе перейти в Реал

Франция
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Златан может помочь сделать выбор французу

Ибрагимович: Я посоветовал Мбаппе перейти в Реал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Нападающий "Милана" Златан Ибрагимович поделился мнением на счет продолжения карьеры нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе:

“Только Килиан может ответить вам о том, где он должен продолжать свою карьеру. Это зависит от того, чего он хочет, о чём он думает. Что касается меня, то я бы на его месте ушёл. ПСЖ необходимо постараться удержать его. Но всё будет решать Килиан. ПСЖ, очевидно, хочет сохранить его, но хочет ли он остаться?

Я думаю, что есть и другие клубы, которые хотят его заполучить: если вы спортивный директор, и у вас есть средства, и вы не хотите брать Мбаппе, вы занимаетесь неправильным бизнесом. Когда ко мне за советом обратился сам Килиан, я сказал ему: “На твоём месте я перешёл бы в “Реал”.

У меня была возможность играть в разных командах, в разных странах, с разными чемпионами, и именно так я учился и рос. На мой взгляд, играть в родной стране всю свою карьеру проще. В то время как если вы соберёте свои вещи и отправитесь в другие места, это будет приключение”, - сказал Ибрагимович.

Напомним, что контракт Мбаппе с ПСЖ достоин до конца этого сезона. Пока француз не продлил его с парижским клубом, за который выступает с 2017 года. Напомним, что "Пари Сен-Жермен" заплатил за трансфер Килиана 145 миллионов евро.

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В статье: Златан Ибрагимович Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж) Килиан Мбаппе
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Источник:
L'equipe

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