ПСЖ - Реймс 4:0. Лёгкая прогулка для Парижа

Лига 1, 22-й тур

Париж, "Парк де Пренс"

"ПСЖ" – "Реймс" 4:0

Голы: Верратти 44, Рамос 62, Фас 67 (автогол), Данилу 75

"ПСЖ": Навас – Мендеш, Рамос, Маркиньос, Керер – Верратти (Эррера, 76), Паредес, Данилу – Мбаппе (Дракслер, 77), Икарди, Ди Мария (Месси, 63)

"Реймс": Райкович – Бузи, Абдельхамид, Фас, Гравийон, Фокет (Кассама, 46) – Локо, Каюсте (Донис, 64), Матусива (Лопи, 46, Флип 81), Мбюкю (Адолин, 57) – Экитике

"Пари Сен-Жермен" легко справился с "Реймсом" в заключительном матче 22-го тура Лиги 1. Четыре безответных гола хозяев позволили столичной команде увеличить отрыв от "Ниццы" до 11 пунктов. Также Париж наконец опередил "Страсбур" по количеству голов в кампании – теперь их 46. Не самый впечатляющий показатель для суперзвездной атаки.

Париж не спешил наращивать обороты, поэтому впервые пробить плотную оборону "Реймса" удалось лишь в конце первого тайма. Марко Верратти, игравший сегодня выше всех среди полузащитников, первым отреагировал на рикошет и левой ногой вогнал мяч в ближний угол Райковича. После перерыва карнавал рикошетов продолжился. Серхио Рамос отметился первым голом за новый клуб после пожара в штрафной гостей. А затем центрбек Ваут Фас дважды оставил не у дел своего кипера, срезав мяч в свои ворота после ещё одного выстрела Верратти, и удара Данилу. 4:0.

"Пари Сен-Жермен" даже особо не напрягся. Рамос наконец стал привыкать к партнёрам, Паредес неожиданно провёл сильнейший матч с точки зрения обороны (7 отборов+перехват), Ди Мария традиционно отвечал за последний пас (4 паса под удар), а Лео Месси впервые вышел в новом году на заключительные полчаса и неплохо обострял.