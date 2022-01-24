Месси ассистирует, Рамос забивает. ПСЖ - Реймс 4:0. Видео голов и обзор матча

Вашему вниманию видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Реймс, которые встречались в 22-м туре французской Лиги 1. Сломить сопротивление соперника парижане смогли перед перерывом – отличился Верратти. Он же оформил дубль, когда ему ассистировал Лионель Месси. Для аргентинца это уже пятая результативная передача в текущем чемпионате. Знаковым событием в матче стал дебютный гол за ПСЖ от Серхио Рамоса. Команда Почеттино опережает ближайшего преследователя на 11 очков.

Французская Лига 1. 22-й тур

ПСЖ – Реймс 4:0

Голы: Верратти 44, Рамос 62, Верратти 67, Данило 75