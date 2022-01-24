  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Месси ассистирует, Рамос забивает. ПСЖ - Реймс 4:0. Видео голов и обзор матча
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Месси ассистирует, Рамос забивает. ПСЖ - Реймс 4:0. Видео голов и обзор матча

Франция
(1 голосов)

Смотреть видео обзор матча ПСЖ – Реймс, чемпионат Франции, 23 января 2022

Месси ассистирует, Рамос забивает. ПСЖ - Реймс 4:0. Видео голов и обзор матча

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видео обзор матча Пари Сен-Жермен – Реймс, которые встречались в 22-м туре французской Лиги 1. Сломить сопротивление соперника парижане смогли перед перерывом – отличился Верратти. Он же оформил дубль, когда ему ассистировал Лионель Месси. Для аргентинца это уже пятая результативная передача в текущем чемпионате. Знаковым событием в матче стал дебютный гол за ПСЖ от Серхио Рамоса. Команда Почеттино опережает ближайшего преследователя на 11 очков.

Французская Лига 1. 22-й тур
ПСЖ – Реймс 4:0
Голы: Верратти 44, Рамос 62, Верратти 67, Данило 75

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Лионель Месси Марко Верратти Пари Сен-Жермен (Париж) Реймс (Реймс)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...