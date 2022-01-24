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Серхио Рамос – о своей адаптации в ПСЖ: Я настолько долго был в Реале... Пришлось трудно

Франция
(1 голосов)

Испанец на связи из столицы Франции

Серхио Рамос – о своей адаптации в ПСЖ: Я настолько долго был в Реале... Пришлось трудно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос прокомментировал победу команды Почеттино в матче Лиги 1 против "Реймса". Напомним, Серхио забил гол в этом поединке (4:0).

"Я очень рад победить и провести первый полный матч, да еще и забить гол. Мне нравится играть, видя поддержку трибун. Надеюсь, я буду забивать еще. Мои кондиции? Прошло всего три недели с тех пор, как я возобновил нормальную работу с общей группой, я нахожу ритм, важно прогрессировать, чтобы показать лучшую версию себя, помочь команде. Особенно сейчас, когда мы играем и в чемпионате, и в Кубке, и в ЛЧ".

"Сначала мне пришлось действительно очень трудно, я настолько долго был в "Реале"… Однако я уже нахожу баланс, морально чувствую себя хорошо".

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В статье: Серхио Рамос Пари Сен-Жермен (Париж)
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Источник:
rmcsport.bfmtv.com

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Комментарии (1)
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Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 14:13
Надеюсь ЖКХ не надолго в ЛС задержится
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