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Серхио Рамос – о своей адаптации в ПСЖ: Я настолько долго был в Реале... Пришлось трудно
Испанец на связи из столицы Франции
Getty Images / Global Images Ukraine
Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос прокомментировал победу команды Почеттино в матче Лиги 1 против "Реймса". Напомним, Серхио забил гол в этом поединке (4:0).
"Я очень рад победить и провести первый полный матч, да еще и забить гол. Мне нравится играть, видя поддержку трибун. Надеюсь, я буду забивать еще. Мои кондиции? Прошло всего три недели с тех пор, как я возобновил нормальную работу с общей группой, я нахожу ритм, важно прогрессировать, чтобы показать лучшую версию себя, помочь команде. Особенно сейчас, когда мы играем и в чемпионате, и в Кубке, и в ЛЧ".
"Сначала мне пришлось действительно очень трудно, я настолько долго был в "Реале"… Однако я уже нахожу баланс, морально чувствую себя хорошо".
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