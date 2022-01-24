Серхио Рамос – о своей адаптации в ПСЖ: Я настолько долго был в Реале... Пришлось трудно

Защитник "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос прокомментировал победу команды Почеттино в матче Лиги 1 против "Реймса". Напомним, Серхио забил гол в этом поединке (4:0).

"Я очень рад победить и провести первый полный матч, да еще и забить гол. Мне нравится играть, видя поддержку трибун. Надеюсь, я буду забивать еще. Мои кондиции? Прошло всего три недели с тех пор, как я возобновил нормальную работу с общей группой, я нахожу ритм, важно прогрессировать, чтобы показать лучшую версию себя, помочь команде. Особенно сейчас, когда мы играем и в чемпионате, и в Кубке, и в ЛЧ".