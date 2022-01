Старость или проклятое место? У Месси вторая худшая реализация в топ-лигах Европы

Невероятно, но факт - семикратный обладатель Золотого мяча и один из двух самых успешных бомбардиров современности Лионель Месси в текущем сезоне забил за "Пари Сен-Жермен" лишь 1 гол в 12 матчах Лиги 1.

При этом по воротам аргентинец пробил 44 раза - по информации Opta, это вторая худшая реализация среди 1057 игроков топ-лиг Европы!

Хуже дела обстоят только у флангового защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу - 1 гол при 46 ударах. Но ведь португалец никогда и не считался выдающимся бомбардиром, верно?

Отметим также, что во всех турнирах текущего сезона у 34-летнего Месси 6 голов, а за предыдущий сезон в "Барсе" он наколотил 38 мячей - переезд во Францию ветерану явно не пошел на пользу.

Incredibly, of players to have scored a goal in Europe's top 5 leagues this season (1057 players), PSG's Lionel Messi has the second-worst shots to goals ratio, with 44 attempts resulting in just 1 goal. Only Manchester City's João Cancelo is worse with 1 goal from 46 shots.