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Старость или проклятое место? У Месси вторая худшая реализация в топ-лигах Европы

Франция
(1 голосов)

Чаще мажет только защитник "Манчестер Сити"

Старость или проклятое место? У Месси вторая худшая реализация в топ-лигах Европы

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste

Новина українською

Невероятно, но факт - семикратный обладатель Золотого мяча и один из двух самых успешных бомбардиров современности Лионель Месси в текущем сезоне забил за "Пари Сен-Жермен" лишь 1 гол в 12 матчах Лиги 1.

При этом по воротам аргентинец пробил 44 раза - по информации Opta, это вторая худшая реализация среди 1057 игроков топ-лиг Европы!

Хуже дела обстоят только у флангового защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу - 1 гол при 46 ударах. Но ведь португалец никогда и не считался выдающимся бомбардиром, верно?

Отметим также, что во всех турнирах текущего сезона у 34-летнего Месси 6 голов, а за предыдущий сезон в "Барсе" он наколотил 38 мячей - переезд во Францию ветерану явно не пошел на пользу.

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В статье: Лионель Месси Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (5)
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dimonxman again (London)
24.01.2022 в 22:03
Да вы ничерта не разбираетесь в футболе! ВОСЬМОЙ! Я требую восьмой золотой мяч для "великого месси"...
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0
0
kalan-86 (Анкара)
24.01.2022 в 21:23
Реальность. Но на золотой мяч такие «мелочи» не влияют же.
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+1
0
Dimka26 (Чернигов)
24.01.2022 в 21:14
Мне вот интересно. а если ПСЖ чудом удастся выиграть ЛЧ, ему опять мяч дадут за вот такую статистику?
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+1
0
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usovvictor (Kharkov)
24.01.2022 в 20:13
...не понимаю, чему здесь удивляться, ...родные пенаты, тепличные условия, все родное, до боли знакомое... Дома или в гостях - ответ известен и был ожидаем...
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+4
0
Dr. House (Поділля)
24.01.2022 в 20:11
Ничё, всё равно благодаря гондурасам получит восьмой горшочек
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+4
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