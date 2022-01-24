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Старость или проклятое место? У Месси вторая худшая реализация в топ-лигах Европы
Чаще мажет только защитник "Манчестер Сити"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Catherine Steenkeste
Невероятно, но факт - семикратный обладатель Золотого мяча и один из двух самых успешных бомбардиров современности Лионель Месси в текущем сезоне забил за "Пари Сен-Жермен" лишь 1 гол в 12 матчах Лиги 1.
При этом по воротам аргентинец пробил 44 раза - по информации Opta, это вторая худшая реализация среди 1057 игроков топ-лиг Европы!
Хуже дела обстоят только у флангового защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу - 1 гол при 46 ударах. Но ведь португалец никогда и не считался выдающимся бомбардиром, верно?
Отметим также, что во всех турнирах текущего сезона у 34-летнего Месси 6 голов, а за предыдущий сезон в "Барсе" он наколотил 38 мячей - переезд во Францию ветерану явно не пошел на пользу.
Incredibly, of players to have scored a goal in Europe's top 5 leagues this season (1057 players), PSG's Lionel Messi has the second-worst shots to goals ratio, with 44 attempts resulting in just 1 goal. Only Manchester City's João Cancelo is worse with 1 goal from 46 shots.— Get French Football News (@GFFN) January 24, 2022
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