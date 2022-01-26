Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Неймар рассказал, что хотел вернуться в Барселону
Это было не из-за парижского клуба
Getty Images / Global Images Ukraine
Нападающий "ПСЖ" Неймар в документальном фильме от Netflix рассказал, что хотел вернуться в "Барселону" летом прошлого года.
"Когда я решил, что хочу покинуть "ПСЖ", это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше себя чувствовал в другом месте", – приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года.
В этом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.
Популярное сейчас
- Суркис: Предложение по Миколенко было неожиданным даже для меня
- Свободный агент едет в Каталонию. Барселона подпишет ведущего футболиста Милана
- Суркис рассказал, за какую сумму отпустил Леднева в аренду
- Месси ассистирует, Рамос забивает. ПСЖ - Реймс 4:0. Видео голов и обзор матча
- Неймар приобрел две NFT-картинки за миллион долларов. ФОТО
- Джорджина Родригес наплевала на родных после начала отношений с Криштиану Роналду
Новости по теме
- 11:39 Зарубежные Зато 38-летний Алвеш в заявке. Защитник Атлетико не вызван в сборную Бразилии из-за неполной вакцинации
- 18:03 Зарубежные Названы претенденты на попадание в символическую сборную мира по версии ФИФА
- 09:15 Украинские ТОП-матч в УПЛ, Джеррард едет на Энфилд, дерби Мадрида. Что смотреть на выходных