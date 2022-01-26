Неймар рассказал, что хотел вернуться в Барселону

Нападающий "ПСЖ" Неймар в документальном фильме от Netflix рассказал, что хотел вернуться в "Барселону" летом прошлого года.

"Когда я решил, что хочу покинуть "ПСЖ", это было не из-за клуба и не из-за болельщиков. Я так решил, потому что лучше себя чувствовал в другом месте", – приводит слова Неймара Mundo Deportivo.

Неймар перешёл в "ПСЖ" из "Барселоны" в 2017 году за рекордные € 222 млн, которые были прописаны в его договоре в качестве отступных. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2025 года.

В этом сезоне чемпионата Франции Неймар принял участие в 10 матчах, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативные передачи.