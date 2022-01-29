ПСЖ вынужден отказаться от трансфера полузащитника Тоттенхэма

Французский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не перейдет в "ПСЖ". Сделка сорвалась в последний момент.

Ранее стало известно, что переговоры между клубами об аренде Танги находятся в продвинутой стадии. Тупиковым оказалось то, что парижанам требовалось продать одного из своих полузащитников и освободить место в составе. Это у клуба Почеттино не вышло.

Таким образом, сейчас у Ндомбеле есть несколько предложений от разных клубов, приоритетный из которых – испанская "Валенсия".

В текущем сезоне опорник провел 9 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 млн. евро.