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ПСЖ вынужден отказаться от трансфера полузащитника Тоттенхэма
Возникли некоторые проблемы
Французский полузащитник лондонского "Тоттенхэма" Танги Ндомбеле не перейдет в "ПСЖ". Сделка сорвалась в последний момент.
Ранее стало известно, что переговоры между клубами об аренде Танги находятся в продвинутой стадии. Тупиковым оказалось то, что парижанам требовалось продать одного из своих полузащитников и освободить место в составе. Это у клуба Почеттино не вышло.
Таким образом, сейчас у Ндомбеле есть несколько предложений от разных клубов, приоритетный из которых – испанская "Валенсия".
В текущем сезоне опорник провел 9 матчей в АПЛ, забил один гол и отдал ассист. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 38 млн. евро.
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