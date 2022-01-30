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Дембеле договорился с ПСЖ, что перейдет летом как свободный агент
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Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Форвард каталонской "Барселоны" Усман Дембеле летом сменит клуб. Издание Foot Mercato сообщает, что француз устно договорился с "Пари Сен-Жермен".
Вингер перейдет в стан парижан по окончанию контракта с "блауграной" - в конце нынешного сезона.
"Барса" устала от переговоров с Усманом по новому соглашению и не стал удовлетворять требования Дембеле.
В текущем сезоне во всех турнирах 24-летний француз принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.
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