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Дембеле договорился с ПСЖ, что перейдет летом как свободный агент

Франция
(1 голосов)

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Дембеле договорился с ПСЖ, что перейдет летом как свободный агент

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Форвард каталонской "Барселоны" Усман Дембеле летом сменит клуб. Издание Foot Mercato сообщает, что француз устно договорился с "Пари Сен-Жермен".

Вингер перейдет в стан парижан по окончанию контракта с "блауграной" - в конце нынешного сезона.

"Барса" устала от переговоров с Усманом по новому соглашению и не стал удовлетворять требования Дембеле.

В текущем сезоне во всех турнирах 24-летний француз принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.

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В статье: Барселона Пари Сен-Жермен (Париж) Усман Дембеле ПСЖ
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Источник:
Foot Mercato

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Комментарии (3)
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hardcorepwnz (Украина)
30.01.2022 в 23:32
Ух какая замена Мбаппе, парижские фанаты будут в восторге
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0
0
Іван С (Луцьк)
30.01.2022 в 22:39
Брати гравця в такому віці (думаю, хлопцю не менше 33) ще й такого травматичного - ну таке собі підсилення
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0
-2
football_soccer (Украина)
30.01.2022 в 23:11
В случае с Дембеле по нему очевидно, что заявленный возраст это правда. Более того, складывается впечатление , что ему даже меньше чем по паспорту. Намного меньше. Лет 13-14 .
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0
0


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