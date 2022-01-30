Дембеле договорился с ПСЖ, что перейдет летом как свободный агент

Форвард каталонской "Барселоны" Усман Дембеле летом сменит клуб. Издание Foot Mercato сообщает, что француз устно договорился с "Пари Сен-Жермен".

Вингер перейдет в стан парижан по окончанию контракта с "блауграной" - в конце нынешного сезона.

"Барса" устала от переговоров с Усманом по новому соглашению и не стал удовлетворять требования Дембеле.

В текущем сезоне во всех турнирах 24-летний француз принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счет 1 забитый мяч и 2 голевые передачи.