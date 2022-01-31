  1. UA-Футбол ⚽
  2. Франция
  3. Мадрид для него – не пустой звук. Защитник ПСЖ рискует пропустить первый матч ЛЧ против Реала
В тренде
Франция
Франция

Франция - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мадрид для него – не пустой звук. Защитник ПСЖ рискует пропустить первый матч ЛЧ против Реала

Франция
(1 голосов)

Опять травма?

Мадрид для него – не пустой звук. Защитник ПСЖ рискует пропустить первый матч ЛЧ против Реала

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Испанский футболист "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос на тренировочной сессии получил рецидив повреждения голени. Защитник не примет участие в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Ниццы" (стартовый свисток прозвучит сегодня, 31 января, в 22:15 по Киеву).

Как сообщает Eurosport, экс-капитан "Реала", что еще более тревожно для Почеттино, не сможет сыграть против своей бывшей команды в первой поединке плей-офф Лиги чемпионов. Матч между "меренгами" и "ПСЖ" состоится уже 15 февраля. Пока срок восстановления 35-летнего Рамоса не определен.

Читайте такжеСерхио Рамос – о своей адаптации в ПСЖ: Я настолько долго был в Реале... Пришлось трудно

Отметим, что рецидив произошел как раз тогда, когда Серхио впервые в сезоне провел две встречи подряд. Напомним, испанец пропустил первые пять месяцев в новом клубе из-за проблем с икроножной мышцей.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид) Пари Сен-Жермен (Париж)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
eurosport.fr

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...