Мадрид для него – не пустой звук. Защитник ПСЖ рискует пропустить первый матч ЛЧ против Реала

Испанский футболист "Пари Сен-Жермен" Серхио Рамос на тренировочной сессии получил рецидив повреждения голени. Защитник не примет участие в матче 1/8 финала Кубка Франции против "Ниццы" (стартовый свисток прозвучит сегодня, 31 января, в 22:15 по Киеву).

Как сообщает Eurosport, экс-капитан "Реала", что еще более тревожно для Почеттино, не сможет сыграть против своей бывшей команды в первой поединке плей-офф Лиги чемпионов. Матч между "меренгами" и "ПСЖ" состоится уже 15 февраля. Пока срок восстановления 35-летнего Рамоса не определен.

Отметим, что рецидив произошел как раз тогда, когда Серхио впервые в сезоне провел две встречи подряд. Напомним, испанец пропустил первые пять месяцев в новом клубе из-за проблем с икроножной мышцей.