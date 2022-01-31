Франция
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Мбаппе согласился на трансфер в Реал
Килиан покинет Париж
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе готов перейти в "Реал", пишет Bild.
По данным источника, француз дал согласие на трансфер в летнее рыночное окно.
В мадридском клубе Мбаппе будет получать 50 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.
В этом сезоне Лиги 1 23-летний футболист провел 20 матчей за парижан, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач.
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 17:01
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hardcorepwnz (Украина)
31.01.2022 в 16:53
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