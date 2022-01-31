Мбаппе согласился на трансфер в Реал

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе готов перейти в "Реал", пишет Bild.

По данным источника, француз дал согласие на трансфер в летнее рыночное окно.

В мадридском клубе Мбаппе будет получать 50 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В этом сезоне Лиги 1 23-летний футболист провел 20 матчей за парижан, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач.