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Мбаппе согласился на трансфер в Реал

Франция
(1 голосов)

Килиан покинет Париж

Мбаппе согласился на трансфер в Реал

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе готов перейти в "Реал", пишет Bild.

По данным источника, француз дал согласие на трансфер в летнее рыночное окно.

В мадридском клубе Мбаппе будет получать 50 миллионов евро в год и станет самым высокооплачиваемым футболистом в мире.

В этом сезоне Лиги 1 23-летний футболист провел 20 матчей за парижан, забив 10 голов и сделав 5 результативных передач.

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В статье: ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (2)
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Algrab (Костопiль)
31.01.2022 в 17:01
Ну це вам не якийсь підстаркуватий Обамеянг в середняку Ла Ліги....
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hardcorepwnz (Украина)
31.01.2022 в 16:53
Да уже давно предварительный контракт подписал, летом приедет в Мадрид.
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