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Мбаппе не соглашался на переход в Реал
Окружение футболиста опровергло сегодняшние слухи
Фото: en.psg.fr / Автор: неизвестен
Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ещё не соглашался переходить в "Реал", сообщает журналист Адриан Гренье. Окружение футболиста опровергло информаицю, ранее опубликованную Bild.
Leo Messi portera le numéro 10 ce soir contre l’OGC Nice. ????????— Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 31, 2022
Мбаппе пока что не давал согласия на переход в "Реал" и не согласовывал контракт с мадридским клубом.
Килиан был признан лучшим игроком 2021 года по версии Globe Soccer Award. Соглашение француза с "ПСЖ" истекает летом этого года.
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