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Мбаппе не соглашался на переход в Реал

Франция
Обновлено
(1 голосов)

Окружение футболиста опровергло сегодняшние слухи

Мбаппе не соглашался на переход в Реал

Фото: en.psg.fr / Автор: неизвестен

Новина українською

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ещё не соглашался переходить в "Реал", сообщает журналист Адриан Гренье. Окружение футболиста опровергло информаицю, ранее опубликованную Bild.

Мбаппе пока что не давал согласия на переход в "Реал" и не согласовывал контракт с мадридским клубом.

Килиан был признан лучшим игроком 2021 года по версии Globe Soccer Award. Соглашение француза с "ПСЖ" истекает летом этого года.

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В статье: Реал (Мадрид) ПСЖ Килиан Мбаппе
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Комментарии (8)
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
31.01.2022 в 22:56
Хахахаха. UA ху**** занимается круглосуточно. Придумают новость и веселятся, читая комментарии.))
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+4
-3
metall5291 (Kharkiv)
31.01.2022 в 22:11
да и ..... с ним. Еще до лета такое повторится 10 000 раз.
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+2
-3
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 22:17
Просто Мбапе научился держать нос по ветру, не спешить и не рубить с плеча. Взрослеет паря.
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+4
-4
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 22:09
Таки шейх уболтает Кирьяна остаться. Золото оно ведь такое... оно вечное. А реалы преходящи..
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+5
-2
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.01.2022 в 22:03
Что за дебильные новости????
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+1
-4
football_soccer (Украина)
31.01.2022 в 21:53
Хорошая работа у журналистов. Сами придумали новость ,сами опровергли
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+5
0
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Барселиниус (землянин)
31.01.2022 в 21:57
Ну дык... Жрать же на шо-то надо.
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+3
-3
sasha_lv (Львів)
31.01.2022 в 21:49
Окружєніє - це семиразовий?
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+3
-5


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