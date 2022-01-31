Мбаппе не соглашался на переход в Реал

Нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе ещё не соглашался переходить в "Реал", сообщает журналист Адриан Гренье. Окружение футболиста опровергло информаицю, ранее опубликованную Bild.

Leo Messi portera le numéro 10 ce soir contre l’OGC Nice. ???????? — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) January 31, 2022

Мбаппе пока что не давал согласия на переход в "Реал" и не согласовывал контракт с мадридским клубом.

Килиан был признан лучшим игроком 2021 года по версии Globe Soccer Award. Соглашение француза с "ПСЖ" истекает летом этого года.