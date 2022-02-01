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Лео молчит с декабря, гранд не увидит финал. ПСЖ – Ницца (0:0, пен. 5:6). Обзор вылета Месси и Ко из Кубка

Франция
(1 голосов)

Дотянули до лотереи

Лео молчит с декабря, гранд не увидит финал. ПСЖ – Ницца (0:0, пен. 5:6). Обзор вылета Месси и Ко из Кубка

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Париже на стадионе "Парк де Пренс" прошел поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором "Пари Сен-Жермен" принимал "Ниццу". Матч закончился победой гостей в серии пенальти (5:6). В основное время команды не забивали. Юный 18-летний хавбек Ксави Симонс не реализовал свой 11-метровый "благодаря" сэйву Марцина Булки.

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Парижане не забили в этом турнире впервые с 2011 года, тогда они в финале проиграли "Лиллю" (0:1). Столичный гранд не сыграет в решающем поединке впервые с 2014-го. У "ПСЖ" была целая серия из 7 финалов Кубка, 6 из которых команда выиграла. Ко всему прочему добавим, что форвард коллектива Лионель Месси не забивает с декабря (в 8 матчах из 9 последних). Тем не менее, свой пенальти аргентинец исполнил безукоризненно.

Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Франции между "ПСЖ" и "Ниццей".

Париж. "Парк де Пренс".

"ПСЖ" – "Ницца" 0:0 (по пенальти 5:6)

Голы в серии: Месси, Мбаппе, Дракслер, Верратти, Бернат – Шнедерлен, Тодибо, Аттал, Гуири, Гессан, Данте

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В статье: Лионель Месси Ницца Кубок Франции Пари Сен-Жермен (Париж)
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Комментарии (15)
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metall5291 (Kharkiv)
01.02.2022 в 10:13
Правы были те, которые говорили, что Месси - игрок одной команды. Он игрок той Барселоны, той, которая была при Хави-игроке. Даже в нынешней Барсе, при Хави - тренере, он уже бесполезен. В ПСЖ - тем более. Но шейхи могут себе позволить содержать эту бесполезную икону и даже покупать ей золотые мячи. Ну и пусть. Главное, чтобы Реал не сплоховал и выбил их из ЛЧ. И это будет жирная точка для Месси.
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0
0
Dr. House (Поділля)
01.02.2022 в 09:56
Что хорошего принес Месси для ЖКХ в плане результатов? Ответ - ничего, кроме очередных конфликтов, теперь уже с Икарди. В Лиге Фермеров ОДИН гол за всё время! При том ,что ЖКХ уверенно лидирует. В Кубке позорный вылет сразу. Забил несколько голов в ЛЧ, но ЖКХ в итоге занял в группе второе место. Всё это было бы и без Месси. Единственное -это футболки и перебежавшие Мессифилы, которые повально начали болеть за Великое ЖКХ
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+2
0
metall5291 (Kharkiv)
01.02.2022 в 10:05
Он там "делает статистику", как мечтал некий, покинувший нас Дарик. Но статистика теперь пошла со знаком "минус".
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+1
0
avatar
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2022 в 10:16
Да, Алень тут стучал копытом в грудь, что Месси будет делать статистику в Великом ЖКХ. Было-было
0
0
Bandura (Klagenfurt)
01.02.2022 в 09:50
і прекрасно!ненавижу цю банду міліонерів
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+2
-2
football_soccer (Украина)
01.02.2022 в 10:02
в других командах за еду играют? ) МЮ , Ливер, Сити , Реал, Барса , Бавария ? )
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0
0
Dr. House (Поділля)
01.02.2022 в 09:48
Очередная позорная игра обладателя за ЖКХ, теперь уже не в Лиге Фермеров ,а в Кубке Фермеров с позорным вылетом))). Чтоб мальчик не плакал, надо заказать у гондурасов с угандами ещё один золотой горшочек
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+3
0
metall5291 (Kharkiv)
01.02.2022 в 10:06
и закажут, не сомневайся.
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+1
0
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 09:36
Терміново ще один Золотий м'ячик в студію!
Ответить
+3
0
avatar
Spokoyno (Київ)
01.02.2022 в 09:28
Накрутив Почеттіно... Не змогли у чемпіонаті вдома "основою" у Ніцци виграти / забити, а він напіврезервний склад випускає Та і взагалі, як ПСЖ намагалось виграти зламати захисні редути АВТОБУС гостей невідомо... Команда стояла... Так іноді вибухала індивідуальними вилазками. Мессі може і грав краще серед господарів, утім не показував гру "претендента на ЗМ". З основою ще не встиг добре зігратися, а тут повно "новачків" і гра зовсім не вийшла.
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0
-4
Algrab (Костопiль)
01.02.2022 в 09:36
Ответить
+3
-1
Dr. House (Поділля)
01.02.2022 в 09:50
Месси нивчёмневиноват! Руки прочь от Месси!!!. Дядько зі своїми аналізами вже зовсім схибнувся
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+2
-1
football_soccer (Украина)
01.02.2022 в 10:04
Почеттино тут не при чем .Сейчас идет квалификация на ЧМ в Южной и Северной Америке . Бразильцы и Навас там
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0
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
01.02.2022 в 08:57
Жаль ПСЖ..... Жаль, что имеют такого крутого золотомячего выкрутаса.... Хотя игра его как и в прошлом сезоне особо не отличается, идёт к очередному золотому!
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+3
-1
Savage0059 (Kyiv)
01.02.2022 в 08:11
Та пофигу, всё равно главный претендент на "Золотой мячик" до 2030 года...
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+5
0


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