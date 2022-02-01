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Лео молчит с декабря, гранд не увидит финал. ПСЖ – Ницца (0:0, пен. 5:6). Обзор вылета Месси и Ко из Кубка
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Getty Images / Global Images Ukraine
В Париже на стадионе "Парк де Пренс" прошел поединок 1/8 финала Кубка Франции, в котором "Пари Сен-Жермен" принимал "Ниццу". Матч закончился победой гостей в серии пенальти (5:6). В основное время команды не забивали. Юный 18-летний хавбек Ксави Симонс не реализовал свой 11-метровый "благодаря" сэйву Марцина Булки.
Парижане не забили в этом турнире впервые с 2011 года, тогда они в финале проиграли "Лиллю" (0:1). Столичный гранд не сыграет в решающем поединке впервые с 2014-го. У "ПСЖ" была целая серия из 7 финалов Кубка, 6 из которых команда выиграла. Ко всему прочему добавим, что форвард коллектива Лионель Месси не забивает с декабря (в 8 матчах из 9 последних). Тем не менее, свой пенальти аргентинец исполнил безукоризненно.
Смотрите видеообзор матча 1/8 финала Кубка Франции между "ПСЖ" и "Ниццей".
Париж. "Парк де Пренс".
"ПСЖ" – "Ницца" 0:0 (по пенальти 5:6)
Голы в серии: Месси, Мбаппе, Дракслер, Верратти, Бернат – Шнедерлен, Тодибо, Аттал, Гуири, Гессан, Данте
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